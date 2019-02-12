بالفيديو.. الأمير تركي بن فهد: الكويت وطننا.. ولا نعتبر أنفسنا خارج السعودية

قال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود، اليوم الثلاثاء، إن «العلاقة بين المملكة والكويت تاريخية لها ماضٍ وجذورها قوية منذ أيام الدولة السعودية الأولى»، مشيرًا إلى أننا «دائما ما نفخر بهذه العلاقة».

وأضاف الأمير تركي بن محمد بن فهد، خلال استضافته في برنامج «ليالي الكويت» بالتليفزيون الكويتي، أنه «لولا هذا التواصل والعلاقة القوية بين البلدين وحكامهما لما وصلنا إلى ما نعيشه من أمن وأمان».

وأشار الأمير تركي بن محمد بن فهد، إلى أن معرض «الفهد روح القيادة» هو تكملة لسلسلة معارض حول ملوك السعودية بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، منذ أن كان أميرًا للرياض، كما أنه لا يزال يرأس دارة الملك عبد العزيز؛ حيث وجه بأن يكون هناك معارض لملوك المملكة.

وحول سبب اختيار الكويت كمحطة أولى للمعرض، قال إن السعودية والكويت بلد واحد، ولا نعتبر أنفسنا خارج السعودية، فالكويت هي وطننا، متابعًا: «لو كان الملك فهد حيًا لما اختار سوى الكويت ليتم فيها عرض هذا المعرض».

وأضاف أن معرض الملك فهد بدأ في الرياض عام 2015م، ثم جدة وبعدها المنطقة الشرقية، وهو ليس معرضًا لعرض الصور والمقتنيات؛ لكنه معرض ذو نتائج لكل الزائرين؛: حيث يجدون المعلومة بسهولة، إضافة إلى وجود ندوات مصاحبة للمعرض.

وأوضح أنه خلال عرضه في الكويت تمت إضافة العلاقات السعودية- الكويتية والتاريخ المشترك بين البلدين إلى فعاليات المعرض، وبوجود عدد من المتحدثين المتخصصين.

وأكد الأمير تركي بن محمد بن فهد، أنه تم استخدام أحدث التقنيات الموجودة في المعرض؛ لسهولة وصول المعلومة للزائر لأجنحة المعرض.

وحول الموقف الذي اتخذه الملك فهد خلال غزو الرئيس العراقي السابق صدام حسين للكويت، حينما قال «يا تبقى الكويت والسعودية، يا تروح السعودية»، أكد الأمير تركي بن محمد بن فهد أن هذا الأمر هو سلوك كل ملوك السعودية، ولو حدث ذلك أيام الملك سلمان لقال مثلما قال الملك فهد رحمه الله.

وأكد أن «الفزعة» للجار توارثناها من أجدادنا، مشيرًا إلى أن الملك سلمان يعرف كل بيوت الكويت.

وقال إنه تعلم من جده الملك فهد الكثير من الأشياء، منها حب الوطن، والتفاني في العمل والمحافظة على الدين الحنيف والتمسك بالعادات والتقاليد وحق الجار على الجار، مشيرًا إلى أن كل تلك الأشياء هي حمل كبير على أحفاد الملك فهد.

يُذكر أن ولي عهد الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، افتتح معرض «الفهد.. روح القيادة» أمس الإثنين، في نسخته الرابعة، والتي تأتي برعاية أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

حضر الافتتاح (بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، مركز المؤتمرات) بالكويت، الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز (نائب رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة الملك فهد الخيرية، رئيس اللجنة العليا للمعرض) والأمير سعود بن فهد بن عبد العزيز، ويوجد بالمعرض 14 جناحا.