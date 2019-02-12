الأربعاء.. «الدفاع» تطلق المعرض المتنقل لتعريف منسوبيها بأسلحتها المتطورة

يفتتح قائد المنطقة الشمالية الغربية، اللواء الركن ظافر بن علي الشهري، غدًا الأربعاء، المعرض المتنقل الثالث لوزارة الدفاع، بهدف تعريف منسوبي الوزارة بما لديها من أسلحة ومعدات متطورة.

وتنظم وزارة الدفاع المعرض بالمنطقة الشمالية الغربية في مدينة تبوك لمواكبة حملة التواصل الداخلي لديها ويستمر لمدة خمسة أيام تنتهي في 17 فبراير الجاري، وفقًا للموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة.

ويستهدف المعرض إتاحة الفرصة لمنسوبي وزارة الدفاع وذويهم لمعرفة ما تقدمه الوزارة من جهود حيوية في سبيل الدفاع عن الدين والوطن وبما تمتلك من أسلحة ومعدات وأنظمة متطورة؛ حيث يتم تقديم عروض ومنشورات لزوار المعرض من منسوبي الوزارة عن كل الخدمات والتطورات التي تخدم الوزارة ومنسوبيها.

كانت القوات البحرية الملكية السعودية اختتمت فعاليات المهرجان البحري الرابع، الذي نظمته قيادة الأسطول الغربي بقاعدة الملك فيصل البحرية بجدة.

وشهد اختتام المهرجان البحري الأكبر في المملكة عروضًا بحرية وترفيهية وأجنحة للأسر المنتجة ومعرضًا للقطع العسكرية الخفيفة، وكرمت اللجنة المنظمة جميع المشاركين، خلال فعاليات الختام.

يُذكر أن القوات المسلحة تقوم بأدوار فاعلة في الدفاع عن المملكة مزودة بكل الإمكانات اللازمة لذلك من الأسلحة والعتاد المتطور، فضلًا عن حرصها على استمرار التدريب الفعال على أحدث الأساليب القتالية؛ حيث تنفذ من وقت لآخر العديد من العمليات المشتركة الميدانية للقضاء على التهديدات والحفاظ على امن الوطن وتأمين خط الحدود الدولية والاتصالات الاستراتيجية بمشاركة القوات الخاصة للقوات البرية، وقوات مشاة البحرية، بالإضافة إلى التخطيط للعمليات المستقبلية وعمليات الإسناد اللوجستي، وذلك بدعم واهتمام من القيادة الرشيدة، الأمر الذي يلقى إشادة من جميع المواطنين.

كما تقوم القوات المسلحة بتنفيذ عدد من العمليات البحرية التي تشارك بها وحدات الأمن البحرية الخاصة للقوات البحرية، وطائرات من القوات الجوية الملكية السعودية في تنفيذ عمليات جوية لحماية المصالح الحيوية ومكافحة الإرهاب، وكذلك مشاركة عدد من الدبابات للقوات البرية في المناورات التكتيكية بالذخيرة الحية، وهو شهدته مناورات «درع العرب1» التي اختتمت في جمهورية مصر العربية يوم 15 نوفمبر الماضي بمشاركة 6 دول عربية ضمت السعودية ومصر والإمارات والبحرين والكويت والأردن.