بالصور.. وزير الداخلية يستقبل نظيره العماني في مطار الملك خالد بالرياض

وصل مساء اليوم الثلاثاء، وزير الداخلية بسلطنة عمان حمود بن فيصل البوسعيدي، إلى الرياض.

وكان في مقدمة مستقبلي وزير داخلية سلطنة عمان، لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز.

كما كان في استقباله كل من: نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ومساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، ومدير عام حرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمد بن مهنا المهنا، وسفير سلطنة عمان لدى المملكة الدكتور أحمد بو هلال البوسعيدي، وعدد من كبار المسؤولين بالوزارة.