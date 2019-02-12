«الصحة» ترد على «ادعاءات» ضرر ماء زمزم على مرضى السرطان

ردت وزارة الصحة، على ما ذكرته الدكتورة خولة الكريع المتخصصة في مجال السرطان، حول ماء زمزم، قائلة، إنه لا يوجد أي دليل علمي على التأثير السلبي لماء زمزم على مرضى السرطان.

جاءت تصريحات وزارة الصحة، عبر حسابها المخصص للإجابة على استفسارات وشكاوى المرضى «937»، بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، على تساؤل لأحد المواطنين، قال فيه: هل ملوحة ماء زمزم تضر مرضى السرطان كما ذكرت الدكتورة؟.

وأكدت وزارة الصحة، أنه لا يوجد أدلة علمية كافية تثبت صحة ما ذكر، ناصحة باتباع الإرشادات التي يحددها الطبيب المعالج.

وكانت الدكتورة خولة الكريع، قالت خلال استضافتها في برنامج «في الصورة» المذاع على قناة روتانا خليجية، إن الأشياء الروحانية دورها مهم في إعطاء الإنسان الثبات خلال الأزمات أو المرض، إلا أن ماء زمزم لا يفيد مرضى السرطان؛ بسبب ملوحته العالية.

وأشارت إلى أنه يمكن الاستشفاء بماء زمزم روحيًّا من خلال الاغتسال به أو شربه، مضيفة أن نسبة ملوحة ماء زمزم عالية، وهو ما يؤثر بالسلب على مرضى السرطان، ويتعارض مع بعض الأدوية التي يتناولونها للعلاج من المرض.

وحول إعلان المبتعثين بالخارج عن كشوفات علمية، قالت الدكتورة خولة «لماذا تكثر أكاذيب المبتعثين بشأن اكتشاف علاج للسرطان؟»، مضيفة أنهم من الشباب صغار السن، واصفة بعض الأكاذيب المنتشرة في هذا الصدد بأنها «هياط واجد».

والدكتورة خولة الكريع عالمة سعودية متخصصة في أبحاث السرطان، وهي حاصلة على دكتوراه في سرطانات الجينات من المركز القومي الأمريكي للأبحاث في ميريلاند بالولايات المتحدة الأمريكية، والبورد الأمريكي في علم الأمراض من جامعة جورج تاون بالولايات المتحدة الأمريكية، وبكالوريوس الطب والجراحة العامة من جامعة الملك سعود بالرياض.