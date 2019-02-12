السعودية اليوم / مدني المدينة المنورة يعقد اجتماعاته استعدادًا لانطلاق فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني 2019

المدينة المنورة 07 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 12 فبراير 2019 م واسعقدت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة وإداراتها الداخلية والخارجية اجتماعاتها التحضيرية لفعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني 2019, الذي يأتي هذا العام تحت عنوان" سلامة أطفالنا غايتنا" والمزمع إقامتها في مركز المدينة المنورة للمعارض على طريق الملك خالد في الثالث من مارس لهذا العام.وناقش المجتمعون عددًا من النقاط التي تتمحور في كيفية تأصيل ثقافة السلامة لدى الأطفال، وزرع الثقافة لدى الأهالي في تلافي المخاطر التي تحدق بأطفالنا أثناء حياتهم اليومية.وأوضح مدير الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة اللواء عبدالرحمن الحربي، أن عنوان هذا العام مهم للغاية بل هو ما نطمح له، فسلامة النشء يعد مطلب الجميع ، وهذا العام وبتوجيه من سمو أمير منطقة المدينة المنورة وسمو نائبه وبمتابعة معالي مدير عام الدفاع المدني ، عازمين - إن شاء الله - على أن نجعل هذا العام مختلفًا بكل المقاييس، ونجعل القادم للمكان أكثر معرفة ودراية وثقافة بالمخاطر التي تحدق بأطفالنا الصغار.من جانبه أكد مدير الإدارة العامة للسلامة والمشرف العام على فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني العقيد الدكتور خالد العتيبي، أن الإدارة العامة للسلامة وجميع إداراتها المرتبطة بها تسعى في أهدافها إلى السلامة لجميع أطياف المجتمع .وأفاد أن في هذا العام استهدفنا المراكز الترفيهية والخدمية الخاصة بالأطفال، لابتكار منظومة جديدة من الفعاليات التي تعزز الثقة بنفس الطفل من جانب، وتعزز ثقافة السلامة في ذويه من جانب آخر.// انتهى //22:02ت م0315