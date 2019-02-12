السعودية اليوم / المؤتمر العالمي الكشفية وحماية البيئة يًقدم 3 جلسات في يومه الأول



الرياض 07 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 12 فبراير 2019 م واس

اُختتمت جلسات اليوم الأول من أعمال المؤتمر العالمي " الكشفية وحماية البيئة " الذي تُنظمه جمعية الكشافة العربية

فيما ترأس الجلسة الثانية التي كان محورها " الكشفية ونشر الوعي البيئي " معالي وزير التعليم الأسبق الدكتور عبدالله بن صالح العبيد ، وشارك فيها المستشار الأمني في مكتب وزير الداخلية سابقًأ الدكتور سعود بن صالح المصيبيح كمتحدث رئيس .

وقدم الأمين العام للمنظمة الكشفية العربية الدكتور عاطف بن عبدالمجيد عبدالرحمن خلال الجلسة الثانية ورقة عمل بعنوان " أثر إشراك المجتمع المحلي في دحر الملاريا " , كما قدم الأستاذ في المعهد العالي للدعوة والاحتساب بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور حمد بن ناصر العمار ورقة عمل بعنوان " حماية البيئة في الإسلام " ، فيما قدم عضو جمعية الكشافة السودانية الدكتور وائل بن أحمد الكردي ورقة عمل بعنوان " نحو استراتيجية كشفية متقدمة للإرشاد البيئي وتقنيات سلوك السلامة البيئية " ، وقدمت الهيئة السعودية للحياة الفطرية ورقة عمل بعنوان " تقييم برنامج إعادة توطين المها العربي بالمملكة العربية السعودية " .

واختتم الجلسة الدكتور كليماتي سوبرمنيوم من ماليزيا بورقة عمل بعنوان " أفضل الممارسات البيئية في مدرسة إينو الافتراضية العالمية " .

وترأس الجلسة الثالثة معالي مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم, وشارك فيها رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لعلوم الحياة الدكتور إبراهيم بن عبدالواحد عارف متحدث رئيس، وقدم عميد شؤون الطلاب بجامعة الملك خالد عبدالله بن منصور آل عضيد ورقة عمل بعنوان " الأحاديث الواردة في حماية البيئة في السنة النبوية " ، فيما قدم العميد مبارك بن إبراهيم الخريف، والدكتور علي بن عبدالله الشهري من المديرية العامة للدفاع المدني ورقة عمل بعنوان " التطوع البيئي في ظل الرؤية الوطنية 2030 .. الكشافة السعودية أنموذج " ، وتناوب عضو هيئة التدريس بجامعة الطائف الدكتور أحمد بن محمد فلاتة، والدكتور بندر بن معيض البقمي على تقديم ورقة عمل بعنوان " ربط العلوم البيئية بالكشافة من خلال التعليم " ، وقدم خلال الجلسة المستشار بجامعة الملك خالد عبدالله بن محمد آل سحران ورقة عمل بعنوان " الكشفية ونشر الوعي البيئي "، وقدم الدكتور عصام رشاد الصباغ من جامعة حلوان بمصر ورقة عمل بعنوان " دور الحركة الكشفية في نشر الوعي البيئي للحد من التلوث البيئي " ، واختتم الجلسة تاي ستوفر من سويسرا بورقة عمل بعنوان " الكشفية وحماية البيئة " .

// انتهى //

21:55ت م

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الرياض 07 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 12 فبراير 2019 م واساُختتمت جلسات اليوم الأول من أعمال المؤتمر العالمي " الكشفية وحماية البيئة " الذي تُنظمه جمعية الكشافة العربية السعودية ، بالرياض بمشاركة نخبة من المهتمين بالعمل التطوعي والكشفي والبيئي ، حيث ترأس جلسة الافتتاح نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد، وشارك فيها كمتحدثين رئيسيين ، صاحب السمو الأمير متعب بن فهد بن فيصل رئيس مجلس إدارة جمعية اليسر والنباتات الصحراوية، ومعالي المستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري ، ووكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون البيئة الدكتور أسامة بن إبراهيم فقيه ، ولارس كوليند من الدنمارك، والدكتور إليف وانغ تنغ من تايوان .فيما ترأس الجلسة الثانية التي كان محورها " الكشفية ونشر الوعي البيئي " معالي وزير التعليم الأسبق الدكتور عبدالله بن صالح العبيد ، وشارك فيها المستشار الأمني في مكتب وزير الداخلية سابقًأ الدكتور سعود بن صالح المصيبيح كمتحدث رئيس .وقدم الأمين العام للمنظمة الكشفية العربية الدكتور عاطف بن عبدالمجيد عبدالرحمن خلال الجلسة الثانية ورقة عمل بعنوان " أثر إشراك المجتمع المحلي في دحر الملاريا " , كما قدم الأستاذ في المعهد العالي للدعوة والاحتساب بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور حمد بن ناصر العمار ورقة عمل بعنوان " حماية البيئة في الإسلام " ، فيما قدم عضو جمعية الكشافة السودانية الدكتور وائل بن أحمد الكردي ورقة عمل بعنوان " نحو استراتيجية كشفية متقدمة للإرشاد البيئي وتقنيات سلوك السلامة البيئية " ، وقدمت الهيئة السعودية للحياة الفطرية ورقة عمل بعنوان " تقييم برنامج إعادة توطين المها العربي بالمملكة العربية السعودية " .واختتم الجلسة الدكتور كليماتي سوبرمنيوم من ماليزيا بورقة عمل بعنوان " أفضل الممارسات البيئية في مدرسة إينو الافتراضية العالمية " .وترأس الجلسة الثالثة معالي مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم, وشارك فيها رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لعلوم الحياة الدكتور إبراهيم بن عبدالواحد عارف متحدث رئيس، وقدم عميد شؤون الطلاب بجامعة الملك خالد عبدالله بن منصور آل عضيد ورقة عمل بعنوان " الأحاديث الواردة في حماية البيئة في السنة النبوية " ، فيما قدم العميد مبارك بن إبراهيم الخريف، والدكتور علي بن عبدالله الشهري من المديرية العامة للدفاع المدني ورقة عمل بعنوان " التطوع البيئي في ظل الرؤية الوطنية 2030 .. الكشافة السعودية أنموذج " ، وتناوب عضو هيئة التدريس بجامعة الطائف الدكتور أحمد بن محمد فلاتة، والدكتور بندر بن معيض البقمي على تقديم ورقة عمل بعنوان " ربط العلوم البيئية بالكشافة من خلال التعليم " ، وقدم خلال الجلسة المستشار بجامعة الملك خالد عبدالله بن محمد آل سحران ورقة عمل بعنوان " الكشفية ونشر الوعي البيئي "، وقدم الدكتور عصام رشاد الصباغ من جامعة حلوان بمصر ورقة عمل بعنوان " دور الحركة الكشفية في نشر الوعي البيئي للحد من التلوث البيئي " ، واختتم الجلسة تاي ستوفر من سويسرا بورقة عمل بعنوان " الكشفية وحماية البيئة " .// انتهى //21:55ت م0311

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