السعودية اليوم / مقتل مدني عراقي برصاص مسلحين مجهولين جنوب بغداد



بغداد 07 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 12 فبراير 2019 م واس

لقي شخص مدني عراقي مصرعه في هجوم مسلح جنوب بغداد اليوم.

وأوضح مصدر أمني عراقي أن مسلحين مجهولين فتحوا النار من أسلحة كاتمة للصوت على الشخص المذكور، وأردوه قتيلًا في الحال، ولاذوا بعدها بالفرار إلى جهة مجهولة، مشيرًا إلى أن الشرطة طوقت مكان الحادث، وباشرت التحقيق في ملابساته، ونقلت جثة القتيل إلى الطب العدلي.

// انتهى //

21:34ت م

0309



بغداد 07 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 12 فبراير 2019 م واسلقي شخص مدني عراقي مصرعه في هجوم مسلح جنوب بغداد اليوم.وأوضح مصدر أمني عراقي أن مسلحين مجهولين فتحوا النار من أسلحة كاتمة للصوت على الشخص المذكور، وأردوه قتيلًا في الحال، ولاذوا بعدها بالفرار إلى جهة مجهولة، مشيرًا إلى أن الشرطة طوقت مكان الحادث، وباشرت التحقيق في ملابساته، ونقلت جثة القتيل إلى الطب العدلي.// انتهى //21:34ت م0309

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