السعودية اليوم / أمانة نجران تضبط عمالة تقوم بتحضير الأطعمة داخل سكن خاص مخالف للاشتراطات الصحية

نجران 07 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 12 فبراير 2019 م واس
ضبطت أمانة منطقة نجران ممثلة في إدارة الرقابة الشاملة أمس، عمالة وافدة تقوم بتحضير وإعداد الأطعمة داخل منزل مخالف للاشتراطات الصحية بمدينة نجران.
وأوضح مدير إدارة الرقابة الشاملة فايز بن رجا، أن الفرق الرقابية ضبطت منزلًا يمارس فيه تحضير الأكل من قبل عمالة أجنبية دون وجود تراخيص من البلدية، كما لا يوفر أبسط الاشتراطات الصحية، كتدني مستوى النظافة العامة, وتكدس البضاعة بالثلاجة، ووجود مستودع غير مستوفي للشروط الصحية، مع وجود سكن للعمال بالمنزل، الأمر الذي أدى إلى الإغلاق الفوري للموقع , وإتلاف كميات من المواد الغذائية واللحوم المجمد غير الصالحة للاستهلاك ، إضافةً إلى إتلاف أعداد مختلفة من الألبان والفواكه التي لم تكن مخزنة بشكل آمن وصحي.
وأكد آل رجا، أن الجولات الرقابية تأتي استمرارًا لبرنامج غذاؤكم أمانة، الذي أطلقته وزارة الشؤون البلدية والقروية، وانطلاقًا من توجيهات أمين منطقة نجران، الرامية إلى تكثيف الجولات الرقابية على المحال المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة، للحفاظ على صحة عالية المستوى وتعزيز الإجراءات الرقابية، وعدم التهاون عند ضبط أي مخالفة ليحقق البرنامج هدفه المنشود في رفع المستوى الصحي.
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21:31ت م
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