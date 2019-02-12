السعودية اليوم / نائب أمير الرياض يقدم العزاء والمواساة في وفاة الأميرة جواهر بنت فهد آل مشاري - رحمها الله



الرياض 07 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 12 فبراير 2019 م واس

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض العزاء والمواساة في وفاة الأميرة جواهر بنت فهد آل مشاري - رحمها الله - خلال زيارة قام بها سموه مساء اليوم لمقر العزاء بالرياض.

وسأل سموه الله العلي القدير أن يرحم الفقيدة ويسكنها فسيح جناته ويلهم ذويها الصبر والسلوان.

وأعرب أصحاب السمو الأمراء - أسرة الفقيدة - عن شكرهم وتقديرهم لسمو نائب أمير الرياض على تعازيه ومواساته, داعين الله العلي القدير أن يكتب ما قدم في ميزان حسناته.

// انتهى //

21:28ت م

0306



الرياض 07 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 12 فبراير 2019 م واسقدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض العزاء والمواساة في وفاة الأميرة جواهر بنت فهد آل مشاري - رحمها الله - خلال زيارة قام بها سموه مساء اليوم لمقر العزاء بالرياض.وسأل سموه الله العلي القدير أن يرحم الفقيدة ويسكنها فسيح جناته ويلهم ذويها الصبر والسلوان.وأعرب أصحاب السمو الأمراء - أسرة الفقيدة - عن شكرهم وتقديرهم لسمو نائب أمير الرياض على تعازيه ومواساته, داعين الله العلي القدير أن يكتب ما قدم في ميزان حسناته.// انتهى //21:28ت م0306

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