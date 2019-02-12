السعودية اليوم / السفير السبيعي يشكر القيادة بمناسبة تعيينه سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ساحل العاج



الرياض 7 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 12 فبراير 2019م واس

رفع السفير عبدالله بن حمد السبيعي، أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الٍأمير

وأعرب السفير السبيعي، عن اعتزازه بهذه الثقة الملكية الغالية، داعياً المولى عز وجل أن يكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة، وأن يؤدي عمله بكل إخلاص فيما يخدم مصالح المملكة ويعزز العلاقات بين البلدين الصديقين.

// انتهى //

20:57ت م

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الرياض 7 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 12 فبراير 2019م واسرفع السفير عبدالله بن حمد السبيعي، أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الٍأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ على الثقة الكبيرة بتعيينه سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ساحل العاجل.وأعرب السفير السبيعي، عن اعتزازه بهذه الثقة الملكية الغالية، داعياً المولى عز وجل أن يكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة، وأن يؤدي عمله بكل إخلاص فيما يخدم مصالح المملكة ويعزز العلاقات بين البلدين الصديقين.// انتهى //20:57ت م0296

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