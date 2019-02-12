السعودية اليوم / ممثلو البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يلتقون مديرة اليونيسف

الرياض 07 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 12 فبراير 2019 م واس

التقى ممثلو البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بمقر البرنامج بالرياض اليوم المدير التنفيذي لليونيسف هنرييتا فور، ورئيسة ديوان الموظفين في اليونيسف حنان سليمان ، ومدير مكتب اليونيسف في الخليج الطيب آدم .

وجرى خلال اللقاء، استعراض جهود المملكة في دعم العمليات الإنسانية والتنموية في اليمن، والدور الذي تقوم به في تسهيل عمل المنظمات الإنسانية في اليمن، في ظل الانتهاكات التي تقوم بها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.

يذكر أن منظمة اليونيسف، أشادت عبر موقعها الإلكتروني في 14 سبتمبر 2018 بدعم المملكة العربية السعودية من خلال الأعمال الإنسانية التي تقوم بها في اليمن .

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20:44ت م

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