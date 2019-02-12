السعودية اليوم / مجلس التنمية السياحية بالقصيم يعتمد المسارات السياحية بالمنطقة

بريدة 07 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 12 فبراير 2019 م واساعتمد مجلس التنمية السياحية بمنطقة القصيم, المسارات السياحية الجديدة بالمنطقة وأجرى تحديثًا على مسارات سياحية أخرى, بالتعاون مع الشركاء في القطاعين العام والخاص.وأوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة القصيم أمين مجلس التنمية السياحية إبراهيم بن علي المشيقح, أن المجلس اعتمد مسارات سياحية جديدة بمنطقة القصيم، حيث اعتمد مسار "أرياف وتراث بريدة" بمدينة بريدة ومسار "فلايح عنيزة" بمحافظة عنيزة، مؤكدًا جاهزية المسارات السياحية الجديدة للتسويق والترويج السياحي, إذ سيرفع المساران الجديدان أعداد مسارات القصيم السياحية إلى 9 مسارات معتمدة.وبين المشيقح أن تطوير وتسويق المسارات السياحية التي تتنوع مابين الثقافية والتاريخية والطبيعية والريفية وغيرها يتم من خلال التعاون مع الشركاء في القطاعين العام والخاص، حيث تشمل مسارات لرحلات اليوم الواحد ومسارات قصيره للجولات السياحية مشيًا على الأقدام، مشيرًا إلى أن المسارات الجديدة شملت مواقع جديده للسياحة الريفية, وعددًا من المتاحف المتخصصة التي تقدم تجربة مفيدة وممتعة للسائح على هذه المسارات.وأكد استمرار دعم التسويق والترويج للرحلات السياحية على هذه المسارات من خلال التنسيق مع منظمي الرحلات السياحية والمرشدين المرخصين بالقصيم, إضافة لمنظمي رحلات في المناطق المستهدفة، وعبر الملتقيات والمعارض التي تشارك فيها سياحة القصيم، وصفحات "اكتشف القصيم" في منصات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني لسياحة القصيم ومركز الاتصال السياحي لهيئة السياحة وغيرها من وسائل التسويق السياحي المتنوعة، مشيرًا إلى أن روزنامة فعاليات القصيم التي اعتمدها المجلس مؤخرًا التي تضمنت 61 فعالية لعام 1440-2019 ستسهم في تقديم عدد من الأنشطة والفعاليات التي تثري التجربة السياحية على هذه المسارات بإذن الله.// انتهى //20:34ت م0286