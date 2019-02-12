السعودية اليوم / لجنة توطين الوظائف بنجران تتابع توطين محلات بيع المستلزمات الرجالية



نجران 07 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 12 فبراير 2019 م واس

تابعت لجنة توطين الوظائف بمنطقة نجران اليوم، جولاتها الميدانية على محلات بيع المستلزمات الرجالية بالمنطقة، بهدف التأكد من تطبيق قرارات توطين الوظائف في المهن المقصور العمل فيها على السعوديين.

وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمين عام لجنة التوطين بالمنطقة عبدالله محمد الدوسري، أن الجولات الميدانية شملت 58 محلًا، و 83 موظفًا سعوديًا، وعدد 3 وافدين تم ضبط المخالفات بحقهم، إلى جانب حصر عدد 13 فرصة عمل من خلال الجولات .

وأكد الدوسري أن هذه الجولات تأتي استمرارًا لمتابعة الأسواق والمحلات التي صدر بحقها التوطين.

// انتهى //

20:31ت م

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نجران 07 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 12 فبراير 2019 م واستابعت لجنة توطين الوظائف بمنطقة نجران اليوم، جولاتها الميدانية على محلات بيع المستلزمات الرجالية بالمنطقة، بهدف التأكد من تطبيق قرارات توطين الوظائف في المهن المقصور العمل فيها على السعوديين.وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمين عام لجنة التوطين بالمنطقة عبدالله محمد الدوسري، أن الجولات الميدانية شملت 58 محلًا، و 83 موظفًا سعوديًا، وعدد 3 وافدين تم ضبط المخالفات بحقهم، إلى جانب حصر عدد 13 فرصة عمل من خلال الجولات .وأكد الدوسري أن هذه الجولات تأتي استمرارًا لمتابعة الأسواق والمحلات التي صدر بحقها التوطين.// انتهى //20:31ت م0285

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