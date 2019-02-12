السعودية اليوم / أمين منطقة جازان يتفقد المشروعات البلدية بجزيرة فرسان



فرسان 07 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 12 فبراير 2019م واس

تفقد أمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان اليوم، عددًا من المشروعات البلدية والخدمية بجزيرة فرسان، ووقف ميدانيًا على سير التنفيذ وإجراءات الترسية لعدد من المشروعات، وكذلك المشروعات التي تم تسليم مواقعها للبدء بالتنفيذ.

وناقش ابن سعيدان، مع منسوبي بلدية فرسان وأعضاء المجلس البلدي سير تنفيذ المشروعات البلدية، وبحث معهم الحلول للمعوقات التي تعترض سير العمل البلدي.

من جهة ثانية، التقى أمين جازان، محافظ جزر فرسان حسن بن حسين الحازمي، حيث جرى بحث احتياجات المحافظة من الخدمات والمشروعات البلدية.

وأكد ابن سعيدان أن جولته بفرسان تأتي وفق توجيهات سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه، وتوجيه ومتابعة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية، بهدف تقديم أفضل الخدمات البلدية للمواطن والمقيم والزائر ، لافتًا النظر إلى أن الجزر تمتلك المقومات الطبيعية كافة التي تؤهلها لتصبح إحدى الوجهات السياحية البحرية المميزة .

// انتهى //

20:31ت م

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فرسان 07 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 12 فبراير 2019م واستفقد أمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان اليوم، عددًا من المشروعات البلدية والخدمية بجزيرة فرسان، ووقف ميدانيًا على سير التنفيذ وإجراءات الترسية لعدد من المشروعات، وكذلك المشروعات التي تم تسليم مواقعها للبدء بالتنفيذ.وناقش ابن سعيدان، مع منسوبي بلدية فرسان وأعضاء المجلس البلدي سير تنفيذ المشروعات البلدية، وبحث معهم الحلول للمعوقات التي تعترض سير العمل البلدي.من جهة ثانية، التقى أمين جازان، محافظ جزر فرسان حسن بن حسين الحازمي، حيث جرى بحث احتياجات المحافظة من الخدمات والمشروعات البلدية.وأكد ابن سعيدان أن جولته بفرسان تأتي وفق توجيهات سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه، وتوجيه ومتابعة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية، بهدف تقديم أفضل الخدمات البلدية للمواطن والمقيم والزائر ، لافتًا النظر إلى أن الجزر تمتلك المقومات الطبيعية كافة التي تؤهلها لتصبح إحدى الوجهات السياحية البحرية المميزة .// انتهى //20:31ت م0284

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