السعودية اليوم / الإذاعات السعودية تجتمع على أثير واحد في الاحتفاء باليوم العالمي للإذاعة غداً



جدة 7 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 12 فبراير 2019م واس

تجتمع الإذاعات

ويحمل هذا البث المشترك نبض مهني موحد، تحت عنوان "أثير السعودية" ويعد مشروعاً تطويرياً يتم تنفيذه على مراحل وبخطوات مدروسة.

وأوضح مساعد رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون لشؤون الإذاعة الدكتور عادل الحارثي، أن الإذاعات السعودية استعدت بمشاركة مستمعيها والعالم أجمع الاحتفال بهذا اليوم، مبيناً أنه تم إعداد برامج خاصة تتحدث عن مسيرة الإذاعات السعودية وإسهامها في رفد العملية التنموية للوطن من خلال قيامها بأدوار توعوية وتثقيفية عبر باقة كبيرة من البرامج الإذاعية التي مازالت عالقة في الأذهان.

وأكد الحارثي أن الإذاعة وبالرغم من مزاحمة وسائل التواصل الاجتماعي لها، إلا أنها لا تزال تشكل رقماً مهماً، خاصة وأنها وظفت الطفرة التقنية الهائلة لصالح القيام بدورها الإعلامي المهم، فسجلت تواجداً في اليوتيوب، وعلى تويتر، والفيس بوك، وقال إننا اليوم أمام مصطلح جديد هو "أثير السعودية"، في مؤشر قوي على تأقلم الإذاعة مع معطيات العصر ومواكبتها لها.

وأعرب مساعد رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون لشؤون الإذاعة عن أمله في أن تبقى الإذاعة جهازاً ثقافياً رائداً يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، وتجسيد الطموحات، والمحافظة على مكتسبات الوطن.

وكان اليوم العالمي للإذاعة، قد تم إقراره ليكون في 13 فبراير من كل عام من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، ليتزامن مع ذكرى إطلاق "إذاعة الأمم المتحدة" عام 1946م، وقد تعايشت الإذاعة مع المتغيرات التي طرأت في القرن الـ 21 مستمرة بصفتها الوسيلة الأكثر تفاعلاً ومشاركة، متيحة سبلاً جديدة للتفاعل والمشاركة بين الناس وتعزيز الحوار الإيجابي من أجل التغيير للأفضل.

// انتهى //

20:30ت م

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جدة 7 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 12 فبراير 2019م واستجتمع الإذاعات السعودية ولأول مرة في تاريخها على أثير واحد بالتزامن مع الاحتفاء باليوم العالمي للإذاعة غداً تحت شعار "الحوار والتسامح والسلام"، وسيتمكن المستمع من متابعة جميع الإذاعات السعودية على نفس التردد، حيث أنهت الإذاعة استعداداتها الخاصة بهذه المناسبة التي ستحمل ملامح مختلفة هذا العام.ويحمل هذا البث المشترك نبض مهني موحد، تحت عنوان "أثير السعودية" ويعد مشروعاً تطويرياً يتم تنفيذه على مراحل وبخطوات مدروسة.وأوضح مساعد رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون لشؤون الإذاعة الدكتور عادل الحارثي، أن الإذاعات السعودية استعدت بمشاركة مستمعيها والعالم أجمع الاحتفال بهذا اليوم، مبيناً أنه تم إعداد برامج خاصة تتحدث عن مسيرة الإذاعات السعودية وإسهامها في رفد العملية التنموية للوطن من خلال قيامها بأدوار توعوية وتثقيفية عبر باقة كبيرة من البرامج الإذاعية التي مازالت عالقة في الأذهان.وأكد الحارثي أن الإذاعة وبالرغم من مزاحمة وسائل التواصل الاجتماعي لها، إلا أنها لا تزال تشكل رقماً مهماً، خاصة وأنها وظفت الطفرة التقنية الهائلة لصالح القيام بدورها الإعلامي المهم، فسجلت تواجداً في اليوتيوب، وعلى تويتر، والفيس بوك، وقال إننا اليوم أمام مصطلح جديد هو "أثير السعودية"، في مؤشر قوي على تأقلم الإذاعة مع معطيات العصر ومواكبتها لها.وأعرب مساعد رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون لشؤون الإذاعة عن أمله في أن تبقى الإذاعة جهازاً ثقافياً رائداً يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، وتجسيد الطموحات، والمحافظة على مكتسبات الوطن.وكان اليوم العالمي للإذاعة، قد تم إقراره ليكون في 13 فبراير من كل عام من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، ليتزامن مع ذكرى إطلاق "إذاعة الأمم المتحدة" عام 1946م، وقد تعايشت الإذاعة مع المتغيرات التي طرأت في القرن الـ 21 مستمرة بصفتها الوسيلة الأكثر تفاعلاً ومشاركة، متيحة سبلاً جديدة للتفاعل والمشاركة بين الناس وتعزيز الحوار الإيجابي من أجل التغيير للأفضل.// انتهى //20:30ت م0282

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.