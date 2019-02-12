السعودية اليوم / مكافحة المخدرات بتبوك تشارك في المعرض التوعوي لتعليم تبوك



تبوك 07 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 12 فبراير 2019 م واس

شاركت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة تبوك في المعرض التوعوي بأضرار المخدرات الذي تنظمه الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة ويستمر لمدة ثلاثة أيام , في بارك مول .

وتمثلت مشاركة المديرية بالمعرض من خلال إقامة جناح اشتمل على تقديم العديد من الإرشادات التوجيهية والرسائل التوعوية المصممة لأفراد الأسرة على حد سواء، وتوضيح طريقة كشف المتعاطي داخل المنزل وكيفية التعامل مع تلك الحالات وخطوات العلاج والتأهيل لمدمني المخدرات.

وأكد مدير مكافحة المخدرات بمنطقة تبوك العميد حمد بن محمد العماري أهمية مثل هذه المعارض القيمة، مشيراً إلى أن هذه الفعاليات والأنشطة تهدف لتثقيف الأسر وأفرادها بخطر هذه الآفة ورفع مستوى الوعي لديهم، من خلال تظافر جهود الجهات الحكومية والأهلية بالمنطقة من أجل الخروج بصرح توعوي مثمر - بمشيئة الله - لزوار المعرض.

وأضاف العميد العماري, أن الهدف الحقيقي من المشاركة في مثل هذه المعارض هو الاقتراب من الشباب والتواصل معهم مباشرة لتوضيح خطورة المخدرات عليهم، وبيان أنهم مستهدفون بشكل كبير من ضِعاف النفوس لإغوائهم واستدراجهم نحو إدمان المخدرات، سائلا الله أن يحفظ للوطن أبناءه وبناته وأن يرد كيد الكائدين في نحورهم .

// انتهى //

20:19ت م

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تبوك 07 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 12 فبراير 2019 م واسشاركت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة تبوك في المعرض التوعوي بأضرار المخدرات الذي تنظمه الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة ويستمر لمدة ثلاثة أيام , في بارك مول .وتمثلت مشاركة المديرية بالمعرض من خلال إقامة جناح اشتمل على تقديم العديد من الإرشادات التوجيهية والرسائل التوعوية المصممة لأفراد الأسرة على حد سواء، وتوضيح طريقة كشف المتعاطي داخل المنزل وكيفية التعامل مع تلك الحالات وخطوات العلاج والتأهيل لمدمني المخدرات.وأكد مدير مكافحة المخدرات بمنطقة تبوك العميد حمد بن محمد العماري أهمية مثل هذه المعارض القيمة، مشيراً إلى أن هذه الفعاليات والأنشطة تهدف لتثقيف الأسر وأفرادها بخطر هذه الآفة ورفع مستوى الوعي لديهم، من خلال تظافر جهود الجهات الحكومية والأهلية بالمنطقة من أجل الخروج بصرح توعوي مثمر - بمشيئة الله - لزوار المعرض.وأضاف العميد العماري, أن الهدف الحقيقي من المشاركة في مثل هذه المعارض هو الاقتراب من الشباب والتواصل معهم مباشرة لتوضيح خطورة المخدرات عليهم، وبيان أنهم مستهدفون بشكل كبير من ضِعاف النفوس لإغوائهم واستدراجهم نحو إدمان المخدرات، سائلا الله أن يحفظ للوطن أبناءه وبناته وأن يرد كيد الكائدين في نحورهم .// انتهى //20:19ت م0280

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