شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى مقابل الريال السعودي اليوم الثلاثاء 12 فبراير 2019 والان مع التفاصيل

الخليج 365- استقر سعر الدينار الكويتى أمام الريال السعودي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 12 فبراير 2019، وفقا لأخر تحديث لأسعار العملات الخليجية.

سعر الريال السعودي أمام العملات الخليجية:

درهم اماراتي 1.0209

دينار بحريني 9.9469

دينار كويتي 12.3660

ريال عماني 9.7402

ريال قطري 1.0299 سعر الريال السعودي أمام العملات الخليجية:درهم اماراتي 1.0209دينار بحريني 9.9469دينار كويتي 12.3660ريال عماني 9.7402ريال قطري 1.0299 سعر الدينار الكويتى مقابل الريال السعودي اليوم الثلاثاء 12 فبراير 2019



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