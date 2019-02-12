شكرا لقرائتكم رابط وطريقة الاستعلام عن طلبات مبادرة سند الزواج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - شريف النشمي - الرياض

أنهى برنامج سند محمد بن سلمان تحديث حالة الطلبات الحالية من مبادرة سند الزواج، مع الاستمرار في استقبال المتقدمين للدفعة التالية.

ويمكن الاستعلام عن نتائج الطلبات من خلال الدخول على موقع البرنامج (هنا) واختيار مبادرة سند الزواج ثم اختيار تقديم الطلب ثم إدخال رقم الهوية والرقم السري لتظهر حالة الطلب.

يذكر أن مبادرة سند محمد بن سلمان للزواج هي مبادرة اجتماعية يقدمها برنامج سند محمد بن سلمان، مخصصة للمتزوجين حديثًا لتخفيف أعباء الزواج وتعزيز الوعي المعرفي بآليات مبتكرة.

وتهدف مبادرة سند محمد بن سلمان للزواج إلى تأسيس روابط مجتمعية وثيقة، تُمكن الفرد في المجتمع السعودي من الانطلاق في طرق الحياة المُختلفة ومشاريعها دون القلق حول احتياجاته الرئيسة، كما يعتمد البرنامج على الشفافية والوضوح في اختيار المستفيدين، ويتم ذلك من خلال طرق وآليات حديثة، يتم تطويرها باستمرار.

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