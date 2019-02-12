شكرا لقرائتكم الصحة تطلق مسودة لائحة نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل



جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض أطلقت وزارة الصحة مسودة اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية، حرصًا على رفع جودة الخدمات الصحية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص. ودعت وزارة الصحة الجهات المعنية والمختصين بمشاركة مرئياتهم عن اللائحة حتى تاريخ 27/ 2/ 2019م من خلال الرابط التالي: هنا

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