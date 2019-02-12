شكرا لقرائتكم خالد الفالح: المملكة ستخفض إنتاج النفط لـ9.8 مليون برميل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد وزير الطاقة، خالد الفالح، لصحيفة “فايننشال تايمز” أن المملكة تخطط لإنتاج نحو 9.8 مليون برميل يوميًّا من النفط في مارس.

وذكر مقال نشرته فايننشال تايمز، اليوم الثلاثاء، أن صادرات السعودية ستنخفض في مارس إلى 6.9 مليون برميل يوميًّا.

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وكان الفالح قد ذكر في تصريح سابق أن سوق النفط العالمي يعاني من التقلب لكنه يتجه حاليًّا للمسار الصحيح، إذا عاد الطلب للنمو بمعدلات صحية، ليس فقط بالنسبة للعام الجاري وإنما لفترات أبعد، بحسب “العربية”.

وأشار الفالح إلى أن المعروض العالمي من النفط خلال الأسبوعين الأولين من 2019 بدأ يعكس آثار القرارات المُتخذة في الربع الأخير من 2018، فرغم خفض المعروض بنحو 1.2 مليون برميل يوميًّا بدأ تفعيله في الثاني من يناير الماضي فقط، لكن المصادر تشير إلى أن إنتاج دول أوبك في ديسمبر كان أقل من نوفمبر بأكثر من 600 ألف برميل.

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