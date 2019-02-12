شكرا لقرائتكم هل تُفرض ضريبة القيمة المضافة على رواتب الموظفين ؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

أجابت الهيئة العامة للزكاة والدخل، على بعض الأسئلة بشأن ضريبة القيمة المضافة.

وأكدت الزكاة والدخل أن الأجور التي يتقاضاها الموظفون لا ينتج عنها أي التزامات لأغراض ضريبة القيمة المضافة، وأن ضريبة القيمة المضافة لا تنطبق على الرواتب أو الأجور أو أي مبالغ نقدية أخرى؛ مثل العلاوات والمكافآت التي يتقاضاها الموظف من صاحب العمل.

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كما ردت الزكاة والدخل على استفسار آخر بشأن ما يجب على المكلف فعله في حال طلب إلغاء التسجيل وإيقاف الرقم المميز لدى الهيئة، وقالت: إنه يجب على المكلف الذي توقف عن مزاولة النشاط الاقتصادي تقديم الإقرارات وتصفية الحسابات المالية، ومن ثم إشعار الهيئة خلال 60 يومًا من تاريخ التوقف عن مزاولة النشاط.

وبالنسبة إلى خضوع التأجير السكني لضريبة القيمة المضافة، قالت هيئة الزكاة: إن تأجير البيوت السكنية والشقق السكنية معفاة من ضريبة القيمة المضافة؛ وفقًا للائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة.

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