شكرا لقرائتكم تركي الفيصل يتحدث عن موقوفي الريتز : ليسوا أكبر من المحاسبة على أفعالهم .. قطعنا شوطا في الشفافية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - محمود نبيل - القاهرة:

أكد الأمير تركي الفيصل رئيس الاستخبارات السابق، أن المملكة قطعت شوطًا طويلًا لتوفير المناخ المناسب للاستثمار في البلاد، ليس فقط في قضايا المساءلة ولكن أيضًا في مسائل الشفافية وسيادة القانون، والالتزام بمواثيق منظمة التجارة العالمية.

التزام سعودي

وقال الفيصل خلال حواره مع شبكة CNBC الأميركية: “نحن ملتزمون بهذه القضايا لجعل الحياة أسهل للمستثمرين”.

وردًا على مخاوف بعض رجال الأعمال، ومنهم رجل الأعمال المصري ساويرس، قال تركي الفيصل: “إذا غاب السيد ساويرس، فإن الآخرين سيأتون بالفعل ويضعون أموالهم في المملكة”.

وتابع: ” في العام أو العامين الماضيين، أعتقد أن هناك زيادة في الاستثمار الأجنبي في المملكة، وذلك على الرغم من الضجة الإعلامية السلبية التي رأيناها في جميع أنحاء العالم، وذلك لأن المملكة لديها أساس متين من كل هذه الأشياء التي ذكرتها”.

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مستقبل المملكة

وردًا على سؤال حول مستقبل المملكة، قال الفيصل: كما قلت فإن المسؤولية والشفافية صناعة متنامية في المملكة العربية السعودية، وهي لا تتناقص بل تتزايد.

وحول قضية موقوفي الريتز كارلتون في المملكة، قال الفيصل: “كانت خطوة مرحبا بها للغاية لأنها أظهرت للشعب أن الحكومة كانت قلقة بشأن الفساد وأنهم ليسوا أكبر من الاستجواب والمحاسبة عن أفعالهم”.

إيران تهديد خطير

وسألت الشبكة الأميركية الفيصل عن التقارير التي زعمت تطوير المملكة لصواريخ باليتسية، وكان رده: “لا أعرف هذه التقارير لأنني لم أر أي تعليق رسمي عليها، لذلك لا يمكنني التعليق على ما إذا كانت الصواريخ قد تم تطويرها من عدمه”.

وتابع: “ولكنني وصفت إيران في الماضي وأعتقد أن هذا الوصف لا يزال مناسبًا، فالقيادة في إيران تحولت إلى نمر ورقي ذي مخالب فولاذية، وتلك المخالب هي الميليشيات التي أقامتها في جميع أنحاء الشرق الأوسط سواء كانت حزب الله أو الحوثي أو الميليشيات المختلفة العاملة في العراق وسوريا”.

وأضاف: “الهدف الرئيسي هو تعزيز نفوذ إيران وهيمنتها على مناطق الشرق الأوسط.. انظر إلى ما يحدث هناك.. طوابير للحصول على الخبز ومظاهرات ضخمة في جميع المدن في إيران.. لقد رأينا احتجاجات ضخمة حدثت بأشخاص يرددون لماذا نساعد سوريا لماذا نساعد لبنان.. دعونا نركز على إيران”، مؤكدًا أن “الحكومة الموجودة في إيران مختلة”.

وبسؤاله عما إذا كنا سنشهد تغيرا في النظام في إيران قريبًا، قال الفيصل: “أعتقد أنه من السابق لأوانه محاولة التنبؤ بأي شيء من هذا القبيل، لكن من المؤكد أننا سنستمع إلى روحاني وهو يقول إن إيران لم تواجه قط وضعًا اقتصاديًا صعبًا مثلما هو الحال الآن.

وأعرب عن آماله في أن “مع فرض عقوبات ترامب على إيران سنشهد تغييرًا في سلوك قيادة إيران.. فالشعب الإيراني هو أول ضحايا هذه القيادة”.



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