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شكرا لقرائتكم سيتي غروب: المملكة ستتصدر الاستثمارات المصرفية بـ 2019 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد ميجيل أزيفيدو، رئيس الاستثمار المصرفي في الشرق الأوسط وإفريقيا لدى سيتي غروب، أن البنك يتوقع أن تأتي أغلبية فرص الاستثمار المصرفية في الشرق الأوسط من المملكة والإمارات في العام الجاري.
ويعمل البنك الأميركي للحصول على رخصة مصرفية كاملة في المملكة، وكان البنك قد أنهى وجوده في 2004 هناك، بعد أن استمر 5 عقود، ولكن في عام 2015 حصل على تصريح للاستثمار المباشر في الأسهم، وفي العام الماضي حصل على موافقة لبدء أنشطة استثمار مصرفية.
وأبلغ أزيفيدو رويترز على هامش مؤتمر في أبو ظبي: “أرى اهتمامًا حقيقيًّا ووعيًا وطلبًا محتملًا على الانكشاف على السعودية”، بحسب “العربية”.
وقال: إن عددًا من الشركات في السعودية تعكف على طروحات عامة أولية، مضيفًا أنه متفائل بشأن مستوى الطلب على الأسهم السعودية.
ومن المتوقع أن يجذب انضمام المملكة للمؤشرات 15 مليار دولار من أموال الصناديق المرتبطة بالمؤشرات، فضلًا عن مليارات من أموال الصناديق النشطة.
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