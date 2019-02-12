شكرا لقرائتكم رماح والمراكز التابعة تشهد نموًّا وحراكًا اقتصاديًّا مع انطلاقة مهرجان الإبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - واس

شهدت محافظة رماح والمراكز التابعة لها نموًّا وحراكاً اقتصاديًا مع انطلاقة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثالثة، وذلك حسب المؤشرات الأولية للاستطلاع الذي قامت به لجنة التنمية الاقتصادية بغرفة الرياض ممثلة بفرع رماح.

وأوضح رئيس الغرفة التجارية برماح مذكر العماني، أن جميع المؤشرات الاقتصادية سجلت ارتفاعًا ملحوظًا، حيث أسهم المهرجان في استقطاب المزيد من الزوار والمتسوقين، مضيفًا أن المحلات التجارية حققت نموًّا في مبيعاتها، بينما شهدت القطاعات الأخرى مثل العقار والخدمات البنكية ارتفاعًا قياسيًّا في حجم أعمالها.

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وأضاف العماني أن قرب موقع المهرجان من المحافظة انعكس إيجاباً على الحركة الاقتصادية، وأسهم في تعزيز المبيعات حسب المؤشرات الأولية، ويعدُّ مساهمًا كبيرًا في النمو الاقتصادي في المحافظة، مؤكداً سعي الغرفة إلى تكوين شراكات وتعاون مع نادي الإبل، كونه القائم على هذا المهرجان، بحيث تدفع بعجلة الاستثمار وتستقطب العديد من الفرص الاستثمارية سواء في المهرجان أو المحافظة.

ولفت إلى أن رجال الأعمال يتطلعون لإتاحة الفرص لهم في هذا المهرجان العالمي الذي يمثل جزءًا مهمًّا من تراثنا وموروثنا، مشيرًا إلى أن المهرجان ينطلق من رؤيا كبيرة وعظيمة ويحتاج بشكل كبير إلى مساهمة رجال أعمال في بناء شراكات إستراتيجية واقتصادية مع النادي.

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