تركي بن طلال يفتتح تقاطع طريق الأمير سلطان مع الحزام الدائري في أبها

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جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - أبها

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، اليوم، مشروع تقاطع طريق الأمير سلطان مع الحزام الدائري في أبها.

وكان أمير عسير، عقد خلال الأيام الثلاثة الماضية 8 اجتماعات مع كل من وزير النقل المهندس نبيل العامودي، ووزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، ووزير الاقتصاد والتخطيط رئيس برنامج التحول الوطني محمد التويجري، ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصيبي، ووزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، ورئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني رئيس برنامج جودة الحياة أحمد الخطيب، والرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية عويض الحارثي، وذلك بحضور عدد من أعضاء هيئة تطوير المنطقة والفريق الاستشاري لاستراتيجية تطوير منطقة عسير.

واستعرض سمو أمير منطقة عسير وفريق العمل المشترك ومعالي الوزراء، آليات العمل لتحقيق الانسجام بين استراتيجية تطوير المنطقة ومبادرات الوزارات، وبرامج رؤية المملكة ٢٠٣٠ ذات الصلة .

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