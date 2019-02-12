شكرا لقرائتكم ضبط وافد انتحل صفة طبيب ومارس الطب بمنازل المدينة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 -المدينة المنورة

نجحت الجهات الأمنية بالتعاون مع وزارة الصحة في القبض على وافد انتحل صفة طبيب في المدينة المنورة.

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وقالت وزارة الصحة في بيان مقتضب لها : بالتعاون مع الجهات الأمنية ضبطت وزارة الصحة وافدًا ينتحل صفة طبيب ويمارس الطب في المنازل بالمدينة المنورة، وإحالته إلى النيابة العامة.

وحثت الصحة الجميع بالإبلاغ عن مثل هذه الممارسات بالإتصال على رقم 937

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