شكرا لقرائتكم نائب أمير الرياض يستقبل رئيس وأعضاء إعلاميون ويطلع على أهداف الجمعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

استقبل الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب، أمير منطقة الرياض، في مكتبه، اليوم، رئيس مجلس إدارة جمعية “إعلاميون” سعود بن فالح الغربي، وأعضاء مجلس الإدارة.

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من جانبه، قدم رئيس مجلس إدارة جمعية “إعلاميون” نبذة عن الجمعية وتأسيسها وأهدافها في تطوير المهنية الإعلامية وتعزيز التعاون والتكامل بين الجهات والقطاعات الحكومية والخاصة ودعم القدرات والكفاءات الإعلامية وتطوير مهاراتها.

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