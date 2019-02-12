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شكرا لقرائتكم نائب أمير الرياض يستقبل رئيس وأعضاء إعلاميون ويطلع على أهداف الجمعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض
استقبل الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب، أمير منطقة الرياض، في مكتبه، اليوم، رئيس مجلس إدارة جمعية “إعلاميون” سعود بن فالح الغربي، وأعضاء مجلس الإدارة.
من جانبه، قدم رئيس مجلس إدارة جمعية “إعلاميون” نبذة عن الجمعية وتأسيسها وأهدافها في تطوير المهنية الإعلامية وتعزيز التعاون والتكامل بين الجهات والقطاعات الحكومية والخاصة ودعم القدرات والكفاءات الإعلامية وتطوير مهاراتها.
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