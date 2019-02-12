أمير الشمالية يتفقد أحياء رفحاء : أتمنى تقديم الخدمات للمواطنين بالشكل اللائق

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جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - شريف النشمي - رفحاء تفقد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، أحياء الفيصلية والشمال والنموذجية والخالدية، وحي الروضة في محافظة رفحاء ، ووقف على بعض المشروعات الجاري تنفيذها، موجهاً سموه بالمتابعة المستمرة والعمل على تعزيز العمل الخدمي والبلدي.

وقال سموه: “أتمنى أن تقدم الخدمات البلدية لكل المواطنين بالشكل اللائق خاصة وأن التخطيط الحضري السليم للمحافظة وتكامل الخدمات البلدية شكل البيئة المحفزة التي تحتضن الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية لأبناء المحافظة, مؤكداً السعي لتنميتهم وتمكينهم لأسباب العيش الكريم وتحقيق طموحاتهم.

وشدد الأمير فيصل بن خالد على ضرورة تحقيق المنهج الواضح الذي تسير عليه المملكة في مختلف شؤونها نحو تحقيق الرفاهية للمواطنين والازدهار والنمو وتحسين الخدمات . Advertisements

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