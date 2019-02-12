شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عسير يوجه بافتتاح تقاطع طريق الأمير سلطان مع الحزام الدائري بأبها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (أبها)

وجه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز اليوم (الثلاثاء), بافتتاح تقاطع طريق الأمير سلطان مع الحزام الدائري "جسر الغنيم"، والعمل على تطوير المناطق المحيطة له لتنسجم مع طبيعة المكان وتطويره وتزيينه بالأشجار والمسطحات الخضراء والحرص على تحسين الرؤية البصرية للجدران الاستنادية الممتدة على الطريق.

ودعا أمير منطقة عسير خلال جولة تفقدية على المشروع اليوم، ووقوفه خلالها على سير أعمال الشركة المنفذة للطريق، إلى تشكيل فريق عمل رفيع المستوى لحصر المشروعات المتأخرة والمتعثرة ووضع الحلول الكفيلة لإنجازها وإزالتها من خلال العمل بروح الفريق الواحد في مدة لا تتجاوز ثمانية أشهر.

وفور وصول أمير منطقة عسير مقر المشروع، قدّم أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي شرحاً عن سير العمل والمدد الزمنية المتبقية لإنجازه، مبيناً أنه سيتم ربط الطريق مع تقاطع الملك فهد خلال الأشهر القليلة القادمة، فيما سيتم استكماله وربطه مع طريق الحزام الشمالي خلال 6 أشهر، مثمناً توجيه سمو أمير منطقة عسير ومتابعته لفتح الطريق أمام عبور المركبات وفك الاختناقات المرورية وتسهيل حركة السير، عاداً الطريق من أهم الطرق الرئيسة في مدينة أبها.

وثمن الدكتور الحميدي رعاية أمير منطقة عسير ومتابعته الدائمة لمشاريع الأمانة في المنطقة، منوهاً بالجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- والاهتمام الدائم بتنمية القطاع البلدي في شتى مجالاته.