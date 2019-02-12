شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالعزيز بن سعود يستقبل وزير الداخلية العماني في الرياض والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

وصل وزير الداخلية بسلطنة عمان حمود بن فيصل البوسعيدي، إلى الرياض اليوم (الثلاثاء)، وكان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز.

كما كان في استقباله، نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ومساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، ومدير عام حرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية الأستاذ محمد بن مهنا المهنا، وسفير سلطنة عمان لدى المملكة الدكتور أحمد بو هلال البوسعيدي، وعدد من كبار المسؤولين بالوزارة.