شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مقيم بحوزته ألف حبة مخدرة على طريق جدة - المدينة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة) تُحقق الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في خليص مع مقيم من جنسية بنجلاديشية ضُبط وبحوزته كمية من حبوب «يابا» المخدرة داخل مركبة فارهة على طريق جدة - المدينة. Advertisements وكانت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة قد اشتبهت بمركبة فارهة يقودها مقيم بنجلاديشي خلال مروره بنقطة أمنية مفاجئة على طريق المدينة، ورصد رجال الامن ارتباك قائد المركبة. وخلال التثبت من وضع السائق، عُثر تحت أحد المقاعد على كمية من الحبوب «حمراء اللون» اتضح أنها مخدرة من نوع «اليابا» وعددها ألف حبة. وجرى تسليم المضبوطات والسائق إلى «مكافحة المخدرات» في خليص بحكم الاختصاص.



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