وزير الداخلية بسلطنة عمان يصل إلى الرياض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وصل وزير الداخلية بسلطنة عمان حمود البوسعيدي إلى الرياض اليوم. وكان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود.

كما كان في استقباله نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر الداود، ومساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد القحطاني، ومدير عام حرس الحدود الفريق عواد البلوي، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمد المهنا، وسفير سلطنة عمان لدى المملكة الدكتور أحمد بوهلال البوسعيدي، وعدد من كبار المسؤولين بالوزارة.