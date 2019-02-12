، مفارقة غريبة.. سجناء سابقون لدى واشنطن يفاوضونها على الانسحاب من أفغانستان ،

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كشفت حركة طالبان اليوم (الثلاثاء)، فريقها المؤلف من 14 عضواً للقاء المفاوضين الأميركيين في الدوحة هذا الشهر، بينهم خمسة سجناء سابقين في غوانتانامو وعنصر بارز مسجون في أفغانستان، تتهمه السلطات بالارتباط بشبكة حقّاني المدرجة على لائحة واشنطن للإرهاب، وذلك في مفارقة غريبة أن يفاوض السجناء سجانيهم في نزاع دولي.
ويشمل الفريق المفاوض الموسّع الذي كشفته طالبان وأوردته "فرانس برس"، أنس حقّاني، المعتقل منذ 2014 والشقيق الأصغر لنائب زعيم حركة طالبان، وقائد شبكة حقّاني سراج الدين حقاني.
وقال الناطق باسم طالبان ذبيح الله مجاهد، عبر تطبيق "واتس اب": "إن الأميركيين اعتقلوا أنس حقّاني ويجب أن يفرج عنه ليساعد ذلك المحادثات".
من جانبه، أعرب الموفد الأميركي الخاص إلى أفغانستان خليل زاد، الذي التقى المتمردين في يناير (كانون الثاني)، عن أمله بأن يجري التوصل إلى اتفاق مع طالبان قبل الانتخابات الرئاسية في أفغانستان في يوليو (تموز).
وأوضح "زاد" أن أي انسحاب للقوات الأميركية سيعتمد على الظروف على الأرض، مشيراً إلى أنه سيتعين على طالبان التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الأفغانية.
وترفض طالبان حتى الآن التحاور مع حكومة غني التي تعتبرها مجرد "دمية" في يد واشنطن.
مفارقة غريبة.. سجناء سابقون لدى واشنطن يفاوضونها على الانسحاب من أفغانستانصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-12
كشفت حركة طالبان اليوم (الثلاثاء)، فريقها المؤلف من 14 عضواً للقاء المفاوضين الأميركيين في الدوحة هذا الشهر، بينهم خمسة سجناء سابقين في غوانتانامو وعنصر بارز مسجون في أفغانستان، تتهمه السلطات بالارتباط بشبكة حقّاني المدرجة على لائحة واشنطن للإرهاب، وذلك في مفارقة غريبة أن يفاوض السجناء سجانيهم في نزاع دولي.
ويشمل الفريق المفاوض الموسّع الذي كشفته طالبان وأوردته "فرانس برس"، أنس حقّاني، المعتقل منذ 2014 والشقيق الأصغر لنائب زعيم حركة طالبان، وقائد شبكة حقّاني سراج الدين حقاني.
وقال الناطق باسم طالبان ذبيح الله مجاهد، عبر تطبيق "واتس اب": "إن الأميركيين اعتقلوا أنس حقّاني ويجب أن يفرج عنه ليساعد ذلك المحادثات".
من جانبه، أعرب الموفد الأميركي الخاص إلى أفغانستان خليل زاد، الذي التقى المتمردين في يناير (كانون الثاني)، عن أمله بأن يجري التوصل إلى اتفاق مع طالبان قبل الانتخابات الرئاسية في أفغانستان في يوليو (تموز).
وأوضح "زاد" أن أي انسحاب للقوات الأميركية سيعتمد على الظروف على الأرض، مشيراً إلى أنه سيتعين على طالبان التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الأفغانية.
وترفض طالبان حتى الآن التحاور مع حكومة غني التي تعتبرها مجرد "دمية" في يد واشنطن.
12 فبراير 2019 - 7 جمادى الآخر 1440
08:38 PM
أحدهم عضو بارز في شبكة مدرجة على لائحة أميركا للإرهاب
كشفت حركة طالبان اليوم (الثلاثاء)، فريقها المؤلف من 14 عضواً للقاء المفاوضين الأميركيين في الدوحة هذا الشهر، بينهم خمسة سجناء سابقين في غوانتانامو وعنصر بارز مسجون في أفغانستان، تتهمه السلطات بالارتباط بشبكة حقّاني المدرجة على لائحة واشنطن للإرهاب، وذلك في مفارقة غريبة أن يفاوض السجناء سجانيهم في نزاع دولي.
ويشمل الفريق المفاوض الموسّع الذي كشفته طالبان وأوردته "فرانس برس"، أنس حقّاني، المعتقل منذ 2014 والشقيق الأصغر لنائب زعيم حركة طالبان، وقائد شبكة حقّاني سراج الدين حقاني.
وقال الناطق باسم طالبان ذبيح الله مجاهد، عبر تطبيق "واتس اب": "إن الأميركيين اعتقلوا أنس حقّاني ويجب أن يفرج عنه ليساعد ذلك المحادثات".
من جانبه، أعرب الموفد الأميركي الخاص إلى أفغانستان خليل زاد، الذي التقى المتمردين في يناير (كانون الثاني)، عن أمله بأن يجري التوصل إلى اتفاق مع طالبان قبل الانتخابات الرئاسية في أفغانستان في يوليو (تموز).
وأوضح "زاد" أن أي انسحاب للقوات الأميركية سيعتمد على الظروف على الأرض، مشيراً إلى أنه سيتعين على طالبان التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الأفغانية.
وترفض طالبان حتى الآن التحاور مع حكومة غني التي تعتبرها مجرد "دمية" في يد واشنطن.
، مفارقة غريبة.. سجناء سابقون لدى واشنطن يفاوضونها على الانسحاب من أفغانستان ،
المصدر : الخليج 365
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