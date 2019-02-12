، أسرع طلاق في العالم.. زواج كويتي استمر لـ٣ دقائق.. اعرف التفاصيل ،

محمد بن مسعود - الدمام - تعثرت عروسته بفستان الزفاف وسقطت على الأرض فنعتها زوجها بالغباء

تقدمت سيدة كويتية بطلب طلاق لدى المحكمة بعد ثلاث دقائق فقط من عقد قرانها؛ ردا على تصرف زوجها خلال حفل الزفاف.

وبحسب مقطع فيديو تم تداوله بشكل واسع على موقع التواصل يوتيوب، وتناقلته وسائل الإعلام العالمية؛ فقد نعت الرجل زوجته بالغبية بعد تعثرها وسقوطها على الأرض، وهو ما اعتبرته تصرفا غير مقبول فتوجهت مباشرة إلى المحكمة وطلبت فسخ عقد الزواج.

وقد أثار انتشار الخبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي جدلاً واسعا، فيما تضامن معها عدد كبير من النشطاء وخاصة النساء اللواتي وصفن الرجل بالغبي وغير المسؤول، وبأنه قام بفعل مشين.