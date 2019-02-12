محمد بن مسعود - الدمام - التشديد على ضرورة بذل جهود مشتركة لتعزيز التعاون الإقليمي أشاد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بجهود التحالف الإسلامي العسكري تجاه محاربة الإرهاب والتطرف.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم في إسلام آباد القائد العام للتحالف الإسلامي العسكري الفريق أول متقاعد راحيل شريف الذي يزور باكستان حاليًا، حيث بحث الجانبان عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك الجهود الإقليمية لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة.

وأكد عمران خان عزم بلاده على دعم المبادرات الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق السلام، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة بذل جهود مشتركة لتعزيز التعاون الإقليمي لاستئصال العنف والإرهاب. إشادة باكستانية بجهود التحالف الإسلامي العسكري في مكافحة الإرهاب والتطرف وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-02-12 أشاد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بجهود التحالف الإسلامي العسكري تجاه محاربة الإرهاب والتطرف.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم في إسلام آباد القائد العام للتحالف الإسلامي العسكري الفريق أول متقاعد راحيل شريف الذي يزور باكستان حاليًا، حيث بحث الجانبان عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك الجهود الإقليمية لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة.

وأكد عمران خان عزم بلاده على دعم المبادرات الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق السلام، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة بذل جهود مشتركة لتعزيز التعاون الإقليمي لاستئصال العنف والإرهاب. 12 فبراير 2019 - 7 جمادى الآخر 1440 Advertisements 07:45 PM التشديد على ضرورة بذل جهود مشتركة لتعزيز التعاون الإقليمي التشديد على ضرورة بذل جهود مشتركة لتعزيز التعاون الإقليمي أشاد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بجهود التحالف الإسلامي العسكري تجاه محاربة الإرهاب والتطرف.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم في إسلام آباد القائد العام للتحالف الإسلامي العسكري الفريق أول متقاعد راحيل شريف الذي يزور باكستان حاليًا، حيث بحث الجانبان عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك الجهود الإقليمية لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة.

وأكد عمران خان عزم بلاده على دعم المبادرات الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق السلام، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة بذل جهود مشتركة لتعزيز التعاون الإقليمي لاستئصال العنف والإرهاب. ، إشادة باكستانية بجهود التحالف الإسلامي العسكري في مكافحة الإرهاب والتطرف ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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