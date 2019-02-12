، أمين جازان: فرسان مؤهلة لتكون وجهة سياحية مميزة ،

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أكد أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان، أن جزيرة فرسان تمتلك كافة المقومات الطبيعية لتصبح إحدى الوجهات السياحية البحرية المميزة.
جاء ذلك خلال زيارته التفقدية اليوم لمشاريع بلدية محافظة جزر فرسان، يرافقه وكلاء الأمين وعدد من مديري العموم بالأمانة، وكان في استقباله رئيس البلدية المهندس محمد أبوعله، ورئيس وأعضاء المجلس البلدي لبلدية محافظة فرسان.
وتفقد أمين منطقة جازان في جولة ميدانية شملت عدداً من المشاريع البلدية والخدمية، وناقش خلالها سير تنفيذ المشاريع التي تحت التنفيذ، والمشاريع التي تحت إجراءات الترسية، وكذلك المشاريع التي تم تسليم مواقعها للبدء بالتنفيذ.
كما استعرض أمين المنطقة مع رئيس البلدية، ومع رئيس ونائب وأعضاء المجلس البلدي ورؤساء الأقسام بالبلدية؛ سير تنفيذ المشاريع البلدية، وبحث معهم وضع الحلول للمعوقات التي تعترض سير العمل البلدي.
إلى هذا التقى سعيدان محافظ جزر فرسان الأستاذ حسن الحازمي، وبحث معه احتياجات المحافظة من الخدمات البلدية.
أمين جازان: فرسان مؤهلة لتكون وجهة سياحية مميزةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-12
أكد أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان، أن جزيرة فرسان تمتلك كافة المقومات الطبيعية لتصبح إحدى الوجهات السياحية البحرية المميزة.
جاء ذلك خلال زيارته التفقدية اليوم لمشاريع بلدية محافظة جزر فرسان، يرافقه وكلاء الأمين وعدد من مديري العموم بالأمانة، وكان في استقباله رئيس البلدية المهندس محمد أبوعله، ورئيس وأعضاء المجلس البلدي لبلدية محافظة فرسان.
وتفقد أمين منطقة جازان في جولة ميدانية شملت عدداً من المشاريع البلدية والخدمية، وناقش خلالها سير تنفيذ المشاريع التي تحت التنفيذ، والمشاريع التي تحت إجراءات الترسية، وكذلك المشاريع التي تم تسليم مواقعها للبدء بالتنفيذ.
كما استعرض أمين المنطقة مع رئيس البلدية، ومع رئيس ونائب وأعضاء المجلس البلدي ورؤساء الأقسام بالبلدية؛ سير تنفيذ المشاريع البلدية، وبحث معهم وضع الحلول للمعوقات التي تعترض سير العمل البلدي.
إلى هذا التقى سعيدان محافظ جزر فرسان الأستاذ حسن الحازمي، وبحث معه احتياجات المحافظة من الخدمات البلدية.
12 فبراير 2019 - 7 جمادى الآخر 1440
07:40 PM
بحث الحلول لمعوقات المشاريع في الجزيرة
أكد أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان، أن جزيرة فرسان تمتلك كافة المقومات الطبيعية لتصبح إحدى الوجهات السياحية البحرية المميزة.
جاء ذلك خلال زيارته التفقدية اليوم لمشاريع بلدية محافظة جزر فرسان، يرافقه وكلاء الأمين وعدد من مديري العموم بالأمانة، وكان في استقباله رئيس البلدية المهندس محمد أبوعله، ورئيس وأعضاء المجلس البلدي لبلدية محافظة فرسان.
وتفقد أمين منطقة جازان في جولة ميدانية شملت عدداً من المشاريع البلدية والخدمية، وناقش خلالها سير تنفيذ المشاريع التي تحت التنفيذ، والمشاريع التي تحت إجراءات الترسية، وكذلك المشاريع التي تم تسليم مواقعها للبدء بالتنفيذ.
كما استعرض أمين المنطقة مع رئيس البلدية، ومع رئيس ونائب وأعضاء المجلس البلدي ورؤساء الأقسام بالبلدية؛ سير تنفيذ المشاريع البلدية، وبحث معهم وضع الحلول للمعوقات التي تعترض سير العمل البلدي.
إلى هذا التقى سعيدان محافظ جزر فرسان الأستاذ حسن الحازمي، وبحث معه احتياجات المحافظة من الخدمات البلدية.
، أمين جازان: فرسان مؤهلة لتكون وجهة سياحية مميزة ،
المصدر : الخليج 365
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