، نائب وزير التعليم يفتتح فعاليات المؤتمر العالمي "الكشفية وحماية البيئة" ،

محمد بن مسعود - الدمام - بمشاركة نخبة من كشافة العالم والمهتمين والمختصين بالعمل التطوعي

افتتح نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي، نيابة عن وزير التعليم رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم، المؤتمر العالمي "الكشفية وحماية البيئة" والذي تنظمه جمعية الكشافة بالرياض برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله– وبمشاركة نخبة من كشافة العالم والمهتمين والمختصين بالعمل التطوعي.

وفي كلمته بالحفل المعد بتلك المناسبة، أكد الأمين العام للجمعية الدكتور صالح بن رجاء الحربي أن الجمعية أدركت منذ نشأتها أهمية البيئة، وأدرجت ذلك الأمر ضمن مجالات مناهجها في جميع المراحل الكشفية وعملت منذ تأسيسها على تنفيذ العديد من المبادرات الموجهة بالمحافظة على البيئة وتنميتها وحمايتها من عوامل التلوث، مسترشدة في ذلك بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف الذي يدعو ويحث على العناية بالبيئة وعدم الإضرار بها والانتفاع بمواردها دون إسراف، وأستمر ذلك الاهتمام من الجمعية بخدمة البيئة في جميع مناطق ومحافظات المملكة عبر قطاعاتها المختلفة ، وقدم في ختامها الشكر لرئيس الجمعية ونائبه الدكتور عبدالله الفهد وأعضاء اللجنة العلمية للمؤتمر على ما قاموا به من جهود.

وبدوره أكد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون البيئة الدكتور أسامة بن إبراهيم فقيها في كلمته أن رؤية المملكة 2030 أولت البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية أهمية قصوى؛ لما لها من دور محوري في تحقيق التنمية المستدامة ودعم جودة الحياة ورفاهية المجتمع، وأن رؤية الوزارة تستهدف الوصول إلى بيئة وموارد طبيعية مستدامة تحقق الأمن المائي وتسهم في الأمن الغذائي وتحسين جودة الحياة.

كما أكد بعده الجوال كولن من كولمبيا، نيابة عن زملائه المشاركين في التجمع الثالث للسلام الذي اختتم يوم أمس في مخيم الثمامة البري، أن كل فرد يعيش على كوكب الأرض مسؤول عن المشاركة في الحفاظ على البيئة كل بحسب استطاعته وقدرته.

وتحدث بعده رئيس مجلس إدارة الصندوق الكشفي العالمي السيد لارس مشيداً بدعم المملكة للمشروع الكشفي العالمي رسل السلام الذي انطلق من المملكة وبدعم من حكومتها والذي تجاوزت ساعات العمل فيه المليار ساعة عمل عبر 8 ملايين مشروع ومبادرة حول العالم منذ عام 2011م.

ألقى بعد ذلك الدكتور "العاصمي" كلمة نيابة عن الوزير حمد آل الشيخ قدم فيها الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على رعايته للمؤتمر الذي يأتي لما تواجهه البيئة من تحديات متنامية نتيجة للتزايد السكاني وتسارع الوتيرة الصناعية والاقتصادية والعمرانية والزراعية، وما تولده من مخلفات وآثار سلبية في الأوساط البيئية، إضافة إلى تناقص الموارد الطبيعية نتيجة الإيفاء بمتطلبات التنمية وتحقيق المزيد من الرفاهية للإنسان لضمان تنمية مستدامة تستمر للأجيال القادمة، وهو ما جعل المملكة تتخذ العديد من المبادرات والخطوات الجادة للتوعية البيئية والتنمية المستدامة الهادفة، ومن أهمها أن وضعت حكومة خادم الحرمين الشريفين البيئة والتنمية المستدامة أحد أهدافها الرئيسية في رؤية المملكة 2030.

وتناول اهتمام الجمعية بالشأن البيئي الذي يتوازى وأهميتها بإطلاق العديد من المشاريع والمبادرات التي تهتم بالبيئة خاصة في الأيام العالمية الرسمية للأمم المتحدة ذات العلاقة بالبيئة، وتوجت ذلك بالمشروع الكشفي الوطني لنظافة البيئة وحمايتها الذي انطلق عام 1430هـ من الرياض واستمر حتى اليوم.

بعدها قص "العاصمي" شريط افتتاح المعرض المصاحب، وتجول وضيوف المهرجان والمشاركين على أجنحة المعرض الذي شاركت بها العديد من الجهات الرسمية والأهلية ذات العلاقة بالشأن البيئي، وبدأت بعد ذلك جلسات المؤتمر والتي تستمر حتى يوم غد.