الجوازات توضح طريقة استلام جواز السفر بعد إصداره

أجابت المديرية العامة للجوازات، عن استفسار خاص بإصدار جواز السفر واستلامه. حيث وجهت ” مغردة ” تساؤل للجوازات مفاده: ” الأسبوع اللي فات أصدرت جواز عن طريق الموقع.. وجاتني رسالة على الجوال أنه يمكنني استلامه بعد ثلاثه أيام عمل، من فين استلمه أنا من جده ؟ ” .

وردت ” الجوازات ” قائلة: ” يتم الإستلام بمراجعة ولي الأمر لإدارة الجوازات حي الرحاب؛ وذلك خلال ٣ أيام عمل من إتمام الإجراء ” .

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