بالصور: القبض على مريض نفسي عاري حاول اقتحام مدرسة بنات بمكة

تمكنت الجهات الأمنية، من إلقاء القبض على مريض نفسي حاول اقتحام مدرسة بنات بمخطط الشرائع 7 بمكة المكرّمة. وفي التفاصيل؛ فُوجئ عددٌ من أولياء الأمور وحارس مدرسة الثانية والثلاثين بعد المائة الابتدائية للبنات بمخطط الشرائع 7، بشخص يحاول الدخول للمدرسة وتظهر عليه تصرفات غريبة، في أثناء صرف طالبات الصفوف الأولية، فيما تمّ منعه.

وقام بخلع ملابسه على مرأى من الحاضرين، وسط خوف وهلع في نفوس الطالبات؛ ما اضطر الأهالي إلى عمل حاجز بشري بينه وبين بوابة المدرسة لحين وصول الجهات الأمنية.

وباشرت الجهات الأمنية بعد تلقيها البلاغ الموقع، وألقت القبض على الجاني لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقه.

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