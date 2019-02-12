«حساب المواطن» يوضح سبب عدم نزول الدعم لبعض المستفيدين

طالب برنامج حساب المواطن، المستفيدين ممن لم ينزل لهم الدعم المخصص الشهر الحالي، بمراجعة البنك والتأكد أنه لم يتم الإيداع.

جاء ذلك ردًا على تساؤل أحد المغردين، قال فيه: «الشهر هذا ما نزل لي حساب المواطن مكتوب تم التوجيه ولم يتم إيداع المبلغ بالحساب!!!، ما السبب؟».

وردت خدمة العملاء التابعة للبرنامج، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أهلًا بك، تم إيداع مبالغ الدعم لدفعة شهر فبراير، الرجاء مراجعة البنك والتأكد أنه لم يتم الإيداع، و يلزمك توفير كشف حساب من البنك وتقديم اعتراض مالي بعد أربعة أيام من تاريخ صرف الدفعة من أيقونة «الدفعات المالية»، دفعة لم تستلم، وإرفاق كشف حساب».

وأعلن برنامج «حساب المواطن»، قبل يومين، إيداع 2.4 مليار ريال في حسابات مستحقي الدعم لمستفيدي الدفعة الخامسة عشرة لشهر فبراير من العام الجاري، و18.1 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة لعدد من المستحقين.

وقال البرنامج، إنه اجتاز 84% من مجموع المتقدمين شروط الأهلية والاستحقاق؛ ليصبح عدد المستفيدين في هذه الدفعة أكثر من 12.4 مليون مستفيد، فيما بلغ إجمالي الدفعات منذ انطلاق البرنامج وحتى الدفعة الحالية أكثر من 34.8 مليار ريال، بينما بلغ مجموع المدفوعات بأثر رجعي لـ 15 دفعة أكثر من 291 مليون ريال.

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وأوضح المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني أن 44% من إجمالي المستفيدين حصلوا على الاستحقاق الكامل بمتوسط دعم بلغ 1000 ريال للأسرة الواحدة.

وأشار إلى أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج تجاوزوا 2.2 مليون مستفيد، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.7 ملايين مستفيد، مشددًا على أهمية تحديث المعلومات عندما يطرأ أي تغيير في الدخل والبيانات، وذلك خلال خمسة عشرة يومًا لتجنب عدم الاستحقاق في الدفعة القادمة.

وأكد أنه يمكن للمستفيدين التعديل والإضافة على بياناتهم من خلال الدخول على حساباتهم عبر الرابط .

وأضاف المتحدث الرسمي أن البرنامج جاء لخدمة المواطنين والحرص على عدم تأثرهم بالإصلاحات الاقتصادية، مع وجود استثناء لدعم فئات محددة ومنها «حاملو بطاقة التنقل، والأجنبية المتزوجة من سعودي، وأرملة ومطلقة السعودي مع أبنائها السعوديين، والأجنبي المتزوج من سعودية« .

وأشار إلى أنه يمكن لكل شخص مسؤول قادر على الاعتناء بالتابع وتلزمه نفقته وتبلغ سنه ثمانية عشر عامًا أو أكبر، بأن يتقدم على برنامج حساب المواطن كعائل، بينما يُعرَّف التابع بأنه كل شخص مندرج تحت رعاية العائل ويقيم معه في مسكن واحد ويشمل ذلك الزوجة والأبناء غير المتزوجين والبنات غير المتزوجات، أو أي شخص يندرج تحت إعالته بموجب وثيقة شرعية تثبت الإعالة.