أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، ضبط وافد ينتحل صفة طبيب ويمارس الطب في المنازل بالمدينة المنورة، وإحالته إلى النيابة العامة.

وقالت وزارة الصحة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنها بالتعاون مع الجهات الأمنية تمكنت من ضبط وافد ينتحل صفة طبيب ويمارس الطب في المنازل بالمدينة المنورة، مؤكدة إحالته إلى النيابة العامة.

ودعت وزارة الصحة الجميع بالإبلاغ عن مثل هذه الممارسات بالاتصال على 937.

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وكانت الصحة، تمكنت في ديسمبر الماضي، من ضبط وافدة تقوم بممارسة العمل الطبي، في عيادة غير مرخصة، بمحافظة جدة، مؤكدة أنه بالتعاون مع الجهات الأمنية، تم ضبط وافدة تقوم بعمل طبي في عيادة مخالفة وغير مرخصة، في مجمع سكني بمحافظة جدة.

وأشارت إلى أنه تم إحالة الوافدة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقها، طالبة من الجميع الإبلاغ عن مثل هذه الممارسات بالاتصال على رقم 937.

وأعلنت وزارة الصحة في وقت سابق عن ضبط 720 مخالفة بعد زيارة 247 مختبرًا صحيًا في جميع مناطق المملكة، ضمن الحملة الرقابية على المختبرات الصحية، لتأكد خلوها من الممارسات الصحية المخالفة.