السعودية اليوم / اللواء 106 مجحفل يتوجه إلى الجنوب الليبي



طرابلس 07 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 12 فبراير 2019 م واس

انطلق اللواء 106 المجحفل اليوم، باتجاه الجنوب بناء على تعليمات القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر.

وبثت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة الليبية شرق البلاد ، مشاهد انطلاق اللواء 106 المجحفل للتوجه إلى الجنوب الغربي للمشاركة في عملية تطهيره من العصابات الإرهابية والمعارضة التشادية.

من ناحية أخرى، قال مصدر عسكري في شرق ليبيا ، إن الكتيبة 210 مشاة التابعة للجيش الوطني استلمت 46 شخصاً بين مقاتلين لمجلس شورى درنة المنحل ونساء وأطفال كانوا بمحور المدينة القديمة.

وأكد المصدر أن الأشخاص الذين استلموا جلهم جرحى وسُلموا عن طريق وساطة من الهلال الأحمر درنة، مُضيفاً أنهم يتلقون العلاج حاليا تحت حراسة أمنية مشددة.

ومايزال عدد من مقاتلين تابعين لشورى درنة المنحل يتحصنون بأحد البيوت في المدينة القديمة ويرفضون تسليم أنفسهم، فيما تُطوّق قوات الجيش الوطني المكان.

ويذكر أن مجلس شورى درنة المُنحل كان قد تلقى ضربة موجعة أمس الاثنين، بمقتل 6 من بين أبرز قياداته بينهم الناطق الإعلامي باسم المجلس محمد المنصوري المُلقب بـ”ديسكة”.

// انتهى //

19:55ت م

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طرابلس 07 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 12 فبراير 2019 م واسانطلق اللواء 106 المجحفل اليوم، باتجاه الجنوب بناء على تعليمات القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر.وبثت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة الليبية شرق البلاد ، مشاهد انطلاق اللواء 106 المجحفل للتوجه إلى الجنوب الغربي للمشاركة في عملية تطهيره من العصابات الإرهابية والمعارضة التشادية.من ناحية أخرى، قال مصدر عسكري في شرق ليبيا ، إن الكتيبة 210 مشاة التابعة للجيش الوطني استلمت 46 شخصاً بين مقاتلين لمجلس شورى درنة المنحل ونساء وأطفال كانوا بمحور المدينة القديمة.وأكد المصدر أن الأشخاص الذين استلموا جلهم جرحى وسُلموا عن طريق وساطة من الهلال الأحمر درنة، مُضيفاً أنهم يتلقون العلاج حاليا تحت حراسة أمنية مشددة.ومايزال عدد من مقاتلين تابعين لشورى درنة المنحل يتحصنون بأحد البيوت في المدينة القديمة ويرفضون تسليم أنفسهم، فيما تُطوّق قوات الجيش الوطني المكان.ويذكر أن مجلس شورى درنة المُنحل كان قد تلقى ضربة موجعة أمس الاثنين، بمقتل 6 من بين أبرز قياداته بينهم الناطق الإعلامي باسم المجلس محمد المنصوري المُلقب بـ”ديسكة”.// انتهى //19:55ت م0274

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