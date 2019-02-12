السعودية اليوم / عاصفة شتوية شديدة تضرب ولاية هاواي الأمريكية



واشنطن 07 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 12 فبراير 2019 م واس

ضربت عاصفة شتوية شديدة ولاية هاواي الأمريكية مخلفة أمواجاً عاتية وثلوجاً كثيفة ورياحاً شديدة حيث بلغت سرعة الرياح 191 ميلاً في الساعة على قمة جبل مونا كيا في بيغ آيلاند.

وقالت هيئة الأرصاد الأمريكية اليوم أن ثلوجًا بسمك عدة بوصات هطلت في جزيرة ماوي، وغطت الثلوج منتزه الجزيرة الوطني، في سابقة من نوعها كما يقول خبراء، وأسقطت الرياح القوية أشجاراً على الطرق وألحقت أضراراً بإشارات المرور وسببت انقطاع التيار الكهربائي في عدة مناطق.

ولمواجهة العاصفة طلبت السلطات من المواطنين توخي الحذر لأقصى درجة عند قيادة السيارات.

// انتهى //

19:52ت م

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واشنطن 07 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 12 فبراير 2019 م واسضربت عاصفة شتوية شديدة ولاية هاواي الأمريكية مخلفة أمواجاً عاتية وثلوجاً كثيفة ورياحاً شديدة حيث بلغت سرعة الرياح 191 ميلاً في الساعة على قمة جبل مونا كيا في بيغ آيلاند.وقالت هيئة الأرصاد الأمريكية اليوم أن ثلوجًا بسمك عدة بوصات هطلت في جزيرة ماوي، وغطت الثلوج منتزه الجزيرة الوطني، في سابقة من نوعها كما يقول خبراء، وأسقطت الرياح القوية أشجاراً على الطرق وألحقت أضراراً بإشارات المرور وسببت انقطاع التيار الكهربائي في عدة مناطق.ولمواجهة العاصفة طلبت السلطات من المواطنين توخي الحذر لأقصى درجة عند قيادة السيارات.// انتهى //19:52ت م0273

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