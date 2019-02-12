السعودية اليوم / محافظ صبيا يرأس الاجتماع التحضيري لتأسيس الجمعية التعاونية للمانجو والفواكه الاستوائية بجازان



جيزان 07 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 12 فبراير 2019 م واس

رأس محافظ صبيا منصور بن زيد الواود اليوم, الاجتماع التحضيري لإنشاء الجمعية التعاونية للمانجو والفواكه الاستوائية بمنطقة جازان, بحضور مدير عام الشؤون الزراعة بالمنطقة المهندس غانم الجذعان, وممثل وزارة البيئة والمياه والزراعة في مجلس الجمعيات التعاونية بوزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس محمد الحيدري, ومدير مكتب البيئة والمياه والزراعة بصبيا ضيف الله مريع, ونائب مدير عام صندوق التنمية الزراعي المهندس أحمد دراج وعدد من المزارعين بالمنطقة, وذلك بقاعة دبليو للاحتفالات بالمحافظة.

وجرى خلال الاجتماع بحث السبل الكفيلة بتمكين المزارعين بمنطقة جازان من تأسيس الجمعية بما يسهم في التوسع في زراعة المانجو وحل الكثير من المعوقات التي تواجه المزارعين، ودعمهم بالإمكانيات والمقومات التي تضمن نجاح عمل الجمعية والأهداف المرجوة منها، ويسهم في تنسيق الجهود وتبادل الخدمات والمعلومات والبيانات والعمل على تذليل الصعوبات والمعوقات التي تواجهها ونشر ثقافة العمل التعاوني داخل المجتمع والتشجيع على إقامة البرامج التدريبية والتأهيلية للعاملين بالجمعيات التعاونية من خلال ما تحظى به من دعم ورعاية من القيادة الرشيدة، والاستفادة من برامج " التنمية الريفية المستدامة" في تطوير وتنمية الزراعة في المناطق الريفية في المملكة، ومنها منطقة جازان لما تحظى وتمتاز به المنطقة من مقومات طبيعية تعزز أهميتها النسبية في المجال الزراعي.

كما جرى خلال الاجتماع مناقشة خطوات ومراحل تأسيس الجمعية التعاونية للمانجو والفواكه الاستوائية بمنطقة جازان، ومنها تسمية أعضاء مجلس إدارة الجمعية المؤقت تمهيداً للبدء في إجراءات التأسيس.

// انتهى //

19:33ت م

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جيزان 07 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 12 فبراير 2019 م واسرأس محافظ صبيا منصور بن زيد الواود اليوم, الاجتماع التحضيري لإنشاء الجمعية التعاونية للمانجو والفواكه الاستوائية بمنطقة جازان, بحضور مدير عام الشؤون الزراعة بالمنطقة المهندس غانم الجذعان, وممثل وزارة البيئة والمياه والزراعة في مجلس الجمعيات التعاونية بوزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس محمد الحيدري, ومدير مكتب البيئة والمياه والزراعة بصبيا ضيف الله مريع, ونائب مدير عام صندوق التنمية الزراعي المهندس أحمد دراج وعدد من المزارعين بالمنطقة, وذلك بقاعة دبليو للاحتفالات بالمحافظة.وجرى خلال الاجتماع بحث السبل الكفيلة بتمكين المزارعين بمنطقة جازان من تأسيس الجمعية بما يسهم في التوسع في زراعة المانجو وحل الكثير من المعوقات التي تواجه المزارعين، ودعمهم بالإمكانيات والمقومات التي تضمن نجاح عمل الجمعية والأهداف المرجوة منها، ويسهم في تنسيق الجهود وتبادل الخدمات والمعلومات والبيانات والعمل على تذليل الصعوبات والمعوقات التي تواجهها ونشر ثقافة العمل التعاوني داخل المجتمع والتشجيع على إقامة البرامج التدريبية والتأهيلية للعاملين بالجمعيات التعاونية من خلال ما تحظى به من دعم ورعاية من القيادة الرشيدة، والاستفادة من برامج " التنمية الريفية المستدامة" في تطوير وتنمية الزراعة في المناطق الريفية في المملكة، ومنها منطقة جازان لما تحظى وتمتاز به المنطقة من مقومات طبيعية تعزز أهميتها النسبية في المجال الزراعي.كما جرى خلال الاجتماع مناقشة خطوات ومراحل تأسيس الجمعية التعاونية للمانجو والفواكه الاستوائية بمنطقة جازان، ومنها تسمية أعضاء مجلس إدارة الجمعية المؤقت تمهيداً للبدء في إجراءات التأسيس.// انتهى //19:33ت م0265

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