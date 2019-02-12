السعودية اليوم / أعضاء "جمعية إعلاميون" يطلعون على تجربة التعليم المدمج بالجامعة الإلكترونية



الرياض 07 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 12 فبراير 2019 م واس

استقبل مدير الجامعة

واستهل الوفد الزيارة بجولة في مبنى الجامعة، وشاهدوا ما يحتويه من فصول دراسية مزودة بأحدث تقنيات العرض الإلكتروني المرتبطة بتطبيقات الحوسبة والشبكة المعلوماتية المعتمدة على التواصل المستمر بين جميع أطراف العملية التعليمية الأستاذ والطالب، كما اطلعوا على برامجها التعليمية وتطلعاتها المستقبلية نحو بناء مجتمع المعرفة وتعزيز الاقتصاد المبني على المعرفة من خلال توظيف تقنيات التعليم في التدريس بالجامعة، بما يحقق برنامج التحول الوطني 2020 ويخدم رؤية المملكة 2030.

وقدم الدكتور عبدالله الموسى عرضًا للضيوف تناول فيه برامج الجامعة السعودية الإلكترونية والخدمات التعليمية التي تقدمها من خلال توظيف التقنية لخدمة العملية التعليمية ورفع مستوى جودته.

// انتهى //

19:12ت م

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الرياض 07 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 12 فبراير 2019 م واساستقبل مدير الجامعة السعودية الإلكترونية الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الموسى، اليوم في مقر الجامعة بالرياض، رئيس مجلس إدارة "جمعية إعلاميون" سعود بن فالح الغربي, وأعضاء مجلس الإدارة الذين اطلعوا على تجربة الجامعة في مجال التعليم المدمج، والخطوات حققتها في ذلك المجال بالتعاون مع عدد من الجهات التعليمية الدولية.واستهل الوفد الزيارة بجولة في مبنى الجامعة، وشاهدوا ما يحتويه من فصول دراسية مزودة بأحدث تقنيات العرض الإلكتروني المرتبطة بتطبيقات الحوسبة والشبكة المعلوماتية المعتمدة على التواصل المستمر بين جميع أطراف العملية التعليمية الأستاذ والطالب، كما اطلعوا على برامجها التعليمية وتطلعاتها المستقبلية نحو بناء مجتمع المعرفة وتعزيز الاقتصاد المبني على المعرفة من خلال توظيف تقنيات التعليم في التدريس بالجامعة، بما يحقق برنامج التحول الوطني 2020 ويخدم رؤية المملكة 2030.وقدم الدكتور عبدالله الموسى عرضًا للضيوف تناول فيه برامج الجامعة السعودية الإلكترونية والخدمات التعليمية التي تقدمها من خلال توظيف التقنية لخدمة العملية التعليمية ورفع مستوى جودته.// انتهى //19:12ت م0259

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