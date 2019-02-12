السعودية اليوم / الهلال الأحمر الليبي ينتشل 10 جثث مجهولة في درنة شرقاً



طرابلس 07 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 12 فبراير 2019 م واس

انتشل فريق الهلال الأحمر الليبي فرع درنة 10 جُثث مجهولة الهوية في حي المدينة القديمة بدرنة شرق البلاد.

وبينت الأمانة العامة للهلال الأحمر فى بيان لها اليوم ، أن الجثث انتُشلت بعد ورود بلاغ بشأنها ثم سُلمت إلى جهات الاختصاص لاستكمال باقي الإجراءات، مؤكدة أن الجثث تُدفن عن طريق الحركة العامه للكشافة والمرشدات درنة.

وأعلنت الحكومة المؤقتة السبت انتهاء العمليات العسكرية في مدينة درنة بالشرق الليبي وتطهيرها كاملة من الإرهاب.

// انتهى //

18:57ت م

0255



طرابلس 07 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 12 فبراير 2019 م واسانتشل فريق الهلال الأحمر الليبي فرع درنة 10 جُثث مجهولة الهوية في حي المدينة القديمة بدرنة شرق البلاد.وبينت الأمانة العامة للهلال الأحمر فى بيان لها اليوم ، أن الجثث انتُشلت بعد ورود بلاغ بشأنها ثم سُلمت إلى جهات الاختصاص لاستكمال باقي الإجراءات، مؤكدة أن الجثث تُدفن عن طريق الحركة العامه للكشافة والمرشدات درنة.وأعلنت الحكومة المؤقتة السبت انتهاء العمليات العسكرية في مدينة درنة بالشرق الليبي وتطهيرها كاملة من الإرهاب.// انتهى //18:57ت م0255

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