السعودية اليوم / العاهل الأردني يلتقي ملكة هولندا



عمان 07 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 12 فبراير 2019 م واس

التقى العاهل الأردني عبدالله الثاني اليوم، ملكة هولندا ماكسيما، بصفتها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للتمويل الشامل من أجل التنمية التي تزور الأردن حاليًا.

وتناول اللقاء، الخطط والبرامج التي ينفذها الأردن لزيادة معدلات النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، بالإضافة إلى الإجراءات الهادفة لتسهيل عملية الحصول على التمويل للشباب والمرأة والرياديين والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

// انتهى //

18:45ت م

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عمان 07 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 12 فبراير 2019 م واسالتقى العاهل الأردني عبدالله الثاني اليوم، ملكة هولندا ماكسيما، بصفتها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للتمويل الشامل من أجل التنمية التي تزور الأردن حاليًا.وتناول اللقاء، الخطط والبرامج التي ينفذها الأردن لزيادة معدلات النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، بالإضافة إلى الإجراءات الهادفة لتسهيل عملية الحصول على التمويل للشباب والمرأة والرياديين والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.// انتهى //18:45ت م0250

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.