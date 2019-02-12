السعودية اليوم / جامعة بيشة توقع عقد الاعتماد المؤسسي مع مركز التقويم والاعتماد الأكاديمي



أبها 07 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 12 فبراير 2019 م واس

وقع معالي مدير جامعة بيشة الدكتور أحمد بن حامد نقادي في مقر الجامعة ببيشة اليوم، عقد تنفيذ مشروع دراسة تقويمية للاعتماد الأكاديمي على المستوى المؤسسي، مع المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي, حيث مثل المركز في توقيع العقد المدير التنفيذي الدكتور أحمد بن يحيى الجبيلي، بحضور وكيل الجامعة الدكتور مهدي بن علي القرني ووكيل الشؤون التعليمية الدكتور سعيد بن مسفر المالكي, ووكيل الدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور صالح بن محمد الشمراني, وعدد من القيادات الإدارية والأكاديمية.

وأكد مدير جامعة بيشة حرصه على تطوير برامج الجامعة لتكون مخرجاتها متوائمة مع احتياجات التنمية في الوطن الغالي، وتحقق متطلبات سوق العمل، مبيناً أن توقيع العقد يأتي تنفيذاً لأهداف وبرامج الخطة الاستراتيجية للجامعة 2017 - 2022م, كما أنه يأتي أيضاً ضمن رحلة الجامعة نحو مواصلة تحقيق الجودة والتميز والتحسين المستمر.

وأضاف أنه يهدف إلى تحقيق مستويات علياً من جودة المخرجات التعليمية للجامعة تحقيقاً لأهدافها وانسجاماً مع التوجهات الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030.

وأبان الدكتور نقادي أن العقد يتضمن تنفيذ العملية التقويمية وفق معايير ومواصفات المركز، مع عقد الدورات التدريبية اللازمة، وتقديم جميع الخدمات الإدارية، والدعم والمساعدة الفنية التي تتطلبها العملية التقويمية حتى يتحقق الاعتماد المؤسسي للجامعة ومن ثم الاعتماد البرامجي لجميع برامج الجامعة التي جرى التخطيط لها وفق برنامج زمني محدد من خلال مبادرة اعتمد.

بدوره, ثمن المدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي الدكتور أحمد الجبيلي حرص الجامعة على رفع مستوى جودة مخرجاتها، موضحاً أن المركز سيبدأ العمل مع الجامعة لتحسين مستوى الجودة على الجانب المؤسسي.

// انتهى //

18:41ت م

0249



أبها 07 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 12 فبراير 2019 م واسوقع معالي مدير جامعة بيشة الدكتور أحمد بن حامد نقادي في مقر الجامعة ببيشة اليوم، عقد تنفيذ مشروع دراسة تقويمية للاعتماد الأكاديمي على المستوى المؤسسي، مع المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي, حيث مثل المركز في توقيع العقد المدير التنفيذي الدكتور أحمد بن يحيى الجبيلي، بحضور وكيل الجامعة الدكتور مهدي بن علي القرني ووكيل الشؤون التعليمية الدكتور سعيد بن مسفر المالكي, ووكيل الدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور صالح بن محمد الشمراني, وعدد من القيادات الإدارية والأكاديمية.وأكد مدير جامعة بيشة حرصه على تطوير برامج الجامعة لتكون مخرجاتها متوائمة مع احتياجات التنمية في الوطن الغالي، وتحقق متطلبات سوق العمل، مبيناً أن توقيع العقد يأتي تنفيذاً لأهداف وبرامج الخطة الاستراتيجية للجامعة 2017 - 2022م, كما أنه يأتي أيضاً ضمن رحلة الجامعة نحو مواصلة تحقيق الجودة والتميز والتحسين المستمر.وأضاف أنه يهدف إلى تحقيق مستويات علياً من جودة المخرجات التعليمية للجامعة تحقيقاً لأهدافها وانسجاماً مع التوجهات الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030.وأبان الدكتور نقادي أن العقد يتضمن تنفيذ العملية التقويمية وفق معايير ومواصفات المركز، مع عقد الدورات التدريبية اللازمة، وتقديم جميع الخدمات الإدارية، والدعم والمساعدة الفنية التي تتطلبها العملية التقويمية حتى يتحقق الاعتماد المؤسسي للجامعة ومن ثم الاعتماد البرامجي لجميع برامج الجامعة التي جرى التخطيط لها وفق برنامج زمني محدد من خلال مبادرة اعتمد.بدوره, ثمن المدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي الدكتور أحمد الجبيلي حرص الجامعة على رفع مستوى جودة مخرجاتها، موضحاً أن المركز سيبدأ العمل مع الجامعة لتحسين مستوى الجودة على الجانب المؤسسي.// انتهى //18:41ت م0249

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / جامعة بيشة توقع عقد الاعتماد المؤسسي مع مركز التقويم والاعتماد الأكاديمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.