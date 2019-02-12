شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تؤكد إستعدادها تدريب وتأهيل القضاة في اليمن والان مع التفاصيل

أكدت وزارة العدل السعودية استعدادها لتقديم منح لتدريب وتأهيل القضاة في اليمن بما يعزز من أداء السلطة القضائية في اليمن بعد الاضرار الذي طاله جراء الحرب الهمجية التي شنتها ميليشيا الحوثي الانقلابية على مختلف المحافظات.

وبحسب وكالة سبأ الرسمية، فقد جاءت هذه التأكيدات خلال جلسة المباحثات التي جمعت وكيل وزارة العدل فيصل المجيدي مع نظيره السعودي الدكتور ياسر العاصم، والذي أكد الأخير حرص واستعداد المملكة التام لاستيعاب برامج التدريب من وزارة العدل اليمنية وتدريب القضاة وفقا للآلية المتفق عليها بين الطرفين.

وكان وكيل وزارة العدل اليمنية استعرض أوضاع السلطة القضائية وتأثير الحرب التي شنتها المليشيا الانقلابية على مؤسسات الدولة ومنها السلطة القضائية مثمنا جهود المملكة الساعية لدعم الوزارة.

وأكد حرص الحكومة على تطبيع الحياة في المحافظات المحررة واستئناف عمل المحاكم والأجهزة التابعة لها.