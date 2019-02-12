شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع في أسعار الذهب مقابل الريال خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 12-2-20 والان مع التفاصيل

الخليج 365- تراجعت أسعار الذهب في أسواق المملكة خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء، 157.86 ريال لعيار 24، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 22 مبلغ 144.70 ريال.

أما سعر الذهب عيار 21 فسجلت 138.13 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 18 مبلغ 118.39 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 14 مبلغ 92.08 ريال. أما سعر الذهب عيار 21 فسجلت 138.13 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 18 مبلغ 118.39 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 14 مبلغ 92.08 ريال. وسجل عيار 12 فسجلت 78.93 ريال، وسجلت أسعار أوقية الذهب 4,909 ريالًا، وأخيرًا سجلت أسعار جنيه الذهب 1,105 ريالًا. تراجع في أسعار الذهب مقابل الريال خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 12-2-20



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